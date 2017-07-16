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Макарова и Веснина выиграли финал Уимблдона всухую

Россиянки не проиграли ни одного гейма в финальном матче

  • 16.07.2017 16:26
  • 976 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Елена Веснина и Екатерина Макарова
© Getty Images. Елена Веснина и Екатерина Макарова

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в финальном матче парного турнира в Лондоне взяли верх над румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Хао-Чин Чань - 6/0, 6/0.

Спортсменки провели на корте 54 минуты, за которые Елена и Екатерина сделали шесть брейков и ни разу не ошиблись при подаче. Тогда как Моника и Хао-Чин не совершили эйсов, брейков и двойных ошибок.

Этот титул стал для Макаровой и Весниной первым на "Шлемах" в текущем сезоне, принеся им 2000 рейтинговых баллов и $400,000 призовых.﻿﻿

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    Odessa_Mutter
    Odessa_Mutter, 16.07.2017 17:10
    0
    Хде подробный коммент от Стасика Матусевича с детальным анализом???
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