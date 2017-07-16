Макарова и Веснина выиграли финал Уимблдона всухую

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в финальном матче парного турнира в Лондоне взяли верх над румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Хао-Чин Чань - 6/0, 6/0.



Спортсменки провели на корте 54 минуты, за которые Елена и Екатерина сделали шесть брейков и ни разу не ошиблись при подаче. Тогда как Моника и Хао-Чин не совершили эйсов, брейков и двойных ошибок.



Этот титул стал для Макаровой и Весниной первым на "Шлемах" в текущем сезоне, принеся им 2000 рейтинговых баллов и $400,000 призовых.﻿﻿