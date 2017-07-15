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Гарбинье Мугуруса обыграла Винус Уильямс и выиграла юбилейный Уимблдон

Это второй выигранный турнир категории «Большого Шлема» в карьере испанки

  • 15.07.2017 19:39
  • 804 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images.
© Getty Images.
Гарбинье Мугуруса выиграла в юбилейном - 50-м финале Уимблдона. Испанская теннисистка в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс, являющуюся пятикратной чемпионкой самого престижного турнира.
 
Теннисистки провели на корте 77 минут. За это время испанка сделала один эйс, два раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла четыре брейк-поинта из семи в матче. 37-летняя американка же три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сумела воспользоваться ни одним брейк-поинтом.
 
Уимблдон. Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Винус Уильямс (США) – 7:5, 6:0.
 
 
Для 15 ракетки мира Мугурусы это второй выигранный турнир категории «Большого Шлема» в карьере, до этого Гарбинье выигрывала Ролан Гаррос в 2016 году. Уимблдон испанка выиграла впервые. До этого сезона ее лучшим результатом на травяном «мэйджоре» был финал в 2015 году, в котором она уступила Серене Уильямс.
 
После обновления рейтинга WTA Гарбинье Мугуруса поднимется сразу на пятую строчку рейтинга, сместив первую ракетку Украины Элину Свитолину. Винус Уильямс станет девятой ракеткой мира.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 15.07.2017 19:45
    +1
    Это как Кличко с Джошуа. Сначала вроде бы борьба, а потом глубокий нокдаун ввиде 6-0. Молодость берет верх над старостью, все закономерно. Ну и Гарбин теперь настоящая супер стар женского тенниса. Выиграть Ролан Гаросс и Уимблдон под силу только легендарным чемпионкам.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.07.2017 19:47
    0
    Женский турнир в лучших традициях. Ну вот серьезно: кто-нибудь реально прогнозировал возможность выигрыша нынешнего Уимблдона Гарбиньей? Да еще с баранкой. Букмекеры должны быть счастливы.
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 15.07.2017 19:53
    +1
    Станислав Матусевич, 15.07.2017 19:47
    Женский турнир в лучших традициях. Ну вот серьезно: кто-нибудь реально прогнозировал возможность выигрыша нынешнего Уимблдона Гарбиньей? Да еще с баранкой. Букмекеры должны быть счастливы.
    ну после того, как определились полуфиналистки, то - да. Гарбин была фавориткой номер один на титул. А до начала турнира, конечно, нет.
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    Олександр Мазур
      Олександр Мазур, 15.07.2017 19:54
    +1
    Станислав Матусевич букмекери відводили Мугурусі одне з провідних місць з самого початку,і у фіналі також їй віддавали перевагу
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    Олександр Мазур
      Олександр Мазур, 15.07.2017 19:56
    +1
    Багато букмекерських кантор Мугурусі віддавали перемогу в Уімболдоні
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.07.2017 20:12
    0
    Главными фаворитами были все же чешки. Мугуруса вместе с Контой, Азаренко, Венус и прочие находились во втором эшелоне. А в финале лично я, в противовес букам, ставил именно на Вильямс.
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