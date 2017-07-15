Гарбинье Мугуруса обыграла Винус Уильямс и выиграла юбилейный Уимблдон

Гарбинье Мугуруса выиграла в юбилейном - 50-м финале Уимблдона. Испанская теннисистка в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс, являющуюся пятикратной чемпионкой самого престижного турнира.

Теннисистки провели на корте 77 минут. За это время испанка сделала один эйс, два раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла четыре брейк-поинта из семи в матче. 37-летняя американка же три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сумела воспользоваться ни одним брейк-поинтом.

Уимблдон. Финал Гарбинье Мугуруса (Испания) – Винус Уильямс (США) – 7:5, 6:0.

Для 15 ракетки мира Мугурусы это второй выигранный турнир категории «Большого Шлема» в карьере, до этого Гарбинье выигрывала Ролан Гаррос в 2016 году. Уимблдон испанка выиграла впервые. До этого сезона ее лучшим результатом на травяном «мэйджоре» был финал в 2015 году, в котором она уступила Серене Уильямс.

После обновления рейтинга WTA Гарбинье Мугуруса поднимется сразу на пятую строчку рейтинга, сместив первую ракетку Украины Элину Свитолину. Винус Уильямс станет девятой ракеткой мира.