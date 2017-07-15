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Серена УИЛЬЯМС: «Не думала о призовых, всегда играла ради трофеев»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» рассказала, что деньги для нее не главное

  • 15.07.2017 15:19
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Getty Images. Серена Уильмс
© Getty Images. Серена Уильмс
35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что главное для нее - трофеи, а не деньги.
 
«Никогда не играла ради денег. Всегда хотела выигрывать трофеи. Ни разу не думала насчет призовых. Когда я только начинала играть, нам нужно было самим приходить забирать чеки. Я никогда за ними не приходила - в конце сезона ко мне приходили и отдавали их.
 
Я очень рано начала принимать финансовые решения. Отец сразу сказал мне: «Я никогда не возьму с тебя денег и не буду направлять тебя, как тебе ими распоряжаться». Так что я еще подростком все свои финансовые решения начала принимать сама. Научиться пришлось многому, пройдя и через хорошие, и через плохие решения.
 
К своему первому чеку на миллион долларов я не притронулась. Я вообще хотела положить эти деньги на свой счет через уличное экспресс-окно в банке. А мне там: «Думаем, вам для этого стоит зайти внутрь».

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