Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс проводила выставочный матч Вместе с австралийкой Ренне Стаббс она играла против Андреа Джегером и Кончиты Мартинес. И услышала комментарий с трибун. Дальше было очень весело...
Источник — Sport.ua
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когда ты перестанешь их обожествлять тут на форумах называя простых людей звездами и фиксируя отклонения в их поведении
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