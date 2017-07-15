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ВИДЕО ДНЯ. Ким Клийстерс сыграла против полного фаната

На Уимблдоне скучать не приходится

  • 15.07.2017 12:22
  • 366 просмотров
  • 3 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Ким Клийстерс сыграла против полного фаната

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс проводила выставочный матч Вместе с австралийкой Ренне Стаббс она играла против Андреа Джегером и Кончиты Мартинес. И услышала комментарий с трибун. Дальше было очень весело...

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rizzo
      rizzo, 15.07.2017 12:34
    0
    Люди наслаждаются жизнью, а когда у нас выходящие из автобуса звезды будут общаться с фанатами как себе равными?
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 15.07.2017 13:01
    0
    Круто, молодці
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    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 15.07.2017 13:07
    0
    rizzo, 15.07.2017 12:34
    Люди наслаждаются жизнью, а когда у нас выходящие из автобуса звезды будут общаться с фанатами как себе равными?

    когда ты перестанешь их обожествлять тут на форумах называя простых людей звездами и фиксируя отклонения в их поведении
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