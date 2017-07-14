Перед US Open Свитолина выступит только на двух турнирах

Официальный сайт первой ракетки Украины опубликовал расписание ближайших турниров на которых сыграет Элина Свитолина



Перед стартом на последнем в сезоне турнире Большого Шлема US Open, Элина Свитолина сыграет на двух турнирах серии WTA Premier 5, которые пройдут в Торонто и Цинциннати.



На Rogers Cup в Торонто, который стартует 07 августа Элина приедет в третий раз. В прошлом году она вышла в третий круг, где в упорном трехсетовом поединке уступила немке Анжелик Кербер.



Соревнования в Цинциннати начинаются 14 августа и Свитолина будет стартовать там в четвертый раз. Свой лучший результат на кортах Western & Southern Open она показала в 2015 году, когда стала полуфиналисткой турнира. В прошлом сезоне Элина проиграла во втором круге Дарье Гавриловой.



Завершит американскую серию турниров Элина на Открытом чемпионате США, где выступит уже в шестой раз. В прошлом году Свитолина уступила в третьем круге Петре Квитовой и пока что этот результат, который она также показала в 2015 году, остается лучшим для неё на кортах US Open.