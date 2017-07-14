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Уимблдон. Роджер Федерер стал вторым финалистом турнира

Швейцарец не отдал ни одного сета на пути в финал

  • 14.07.2017 21:11
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в полуфинале Уимблдона одолел чеха Томаша Бердыха, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 7/6(4), 7/6(4)﻿, 6/4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Роджер выполнил тринадцать подач навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Томаш сделал девять эйсов и один брейк, не совершая ошибок при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 19:6 в пользу швейцарца.

В титульном матче британского «мэйджора» Федерер сразится с хорватом Марином Чиличем.

Источник — Gotennis.ru

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