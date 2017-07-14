Уимблдон. Марин Чилич стал первым финалистом

Шестая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в полуфинале Уимблдона взял верх над американцем Сэмом Куэрри, занимающим 28-е место мирового рейтинга, - 6/7(6), 6/4, 7/6(3), 7/5.
Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут, за которые Марин сделал 25 эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Сэм выполнил тринадцать подач навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу хорвата.
В финале "мэйджора" в Лондоне Чилич сразится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с чехом Томашем Бердыхом.
Источник — Gotennis.ru
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