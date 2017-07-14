Матс ВИЛАНДЕР: «Считал Свитолину фаворитом в матче с Остапенко»

Комментатор Eurosport Уимблдонского турнира Матс Виландер поделился своими впечатлениями от турнира.

- Элина Свитолина продержалась на турнире дольше других украинских теннисистов. Она выбыла, проиграв победительнице «Ролан Гаррос» Елене Остапенко. Как вы оцениваете их матч? Что помешало Элине оказать сопротивление сопернице?

- На самом деле я был очень удивлен, когда Элина Свитолина проиграла Елене Остапенко. Я считал Свитолину фавориткой этого матча, учитывая травяное покрытие. Остапенко вышла на этот матч с уверенностью победительницы Открытого чемпионата Франции. По-моему, обе теннисистки — одни из самых интересных молодых многообещающих, но пока еще практически неизвестных игроков. Конечно, люди знают Остапенко, но Свитолина… Мне нравится, как она играет, она зажигательная, хорошо бьет и отлично двигается. Она не боится, играет агрессивно, и я был немного удивлен тем, что она не одержала победу над Остапенко. Элине нужно добавить немного дисциплины в плане выбора ударов и быть более сосредоточенной на определённых ударах. Зажигательность ее игры иногда обращается против нее – ей необходимо немного успокоиться и иногда блефовать в сложных моментах. Всем бывает непросто, но надо блефовать, чтобы противник не знал, что тебе плохо. Проявлять эмоции хорошо, но нужно уметь и хорошо их скрывать.

- Как Вы оцениваете украинских теннисистов с точки зрения их перспективности? Кто из них может приятно удивить в будущем?

- Я слежу только за Александром Долгополовым, но он сошел с дистанции в матче против Роджера Федерера. Когда игрок настолько талантлив, как Александр, вопрос заключается в том, насколько сильно он стремится развиваться. Достаточно сильно, чтоб раскрыть свой потенциал в полном объеме? Бесспорно, Александр упорно трудится. Но ставит ли он перед собой цель улучшить свою игру и подняться на более высокую строчку в мировом рейтинге? Сложно понять со стороны. У него определенно есть талант, способности, подвижность, но я не знаю, какие у него цели и планы, поэтому мне сложно сказать, что ждет такого игрока, как Александр, в будущем.

- Какие события этого Уимблдона стали, на Ваш взгляд, самыми яркими? Какие матчи были достойны особого внимания?

- Если говорить о мужском одиночном разряде, матч Рафаэля Надаля и Жиля Мюллера был ярким событием. Это был отличный матч, игроки которого продемонстрировали хорошую игру. По моему мнению, Мюллер — единственный теннисист, которому Надаль мог уступить в этом турнире, не считая Роджера Федерера. Рафе немного не повезло в этом смысле, учитывая стиль и уровень игры Мюллера. Если говорить о женском одиночном разряде, основным событием стала Магдалена Рыбарикова — несеянный игрок, без статуса суперзвезды, она не только прошла в полуфинал, но и обыграла первую ракетку мира Плишкову в понедельник. То, как она играет после двух операций, перенесенных в прошлом году, совершенно точно делает её сенсацией этого турнира. Йоханна Конта тоже стала событием, поскольку сыграла несколько невероятно хороших матчей.

- Вы давно сотрудничаете с Eurosport. Какова, на Ваш взгляд, главная сильная сторона этого канала и почему его называют подлинным домом тенниса?

- Когда канал работает в стольких странах, он объединяет людей, которые приобщаются к спорту. Все смотрят Eurosport – в Нидерландах, Бельгии, Хорватии, Сербии, Польше, Венгрии и т.д. – все смотрят Eurosport. В этом смысле канал – сильный бренд, поскольку он так широко известен. Мы показываем все турниры Большого шлема, и я надеюсь, что однажды мы получим права на трансляцию всех турниров Большого шлема в еще большем количестве стран. Кроме того, я считаю, что у нас работают лучшие комментаторы и аналитики в мире тенниса, даже если сравнивать с такими каналами, как ESPN.

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