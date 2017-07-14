Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале микста

Украинка зачехлила ракетку в паре с Мате Павичем

  • 14.07.2017 00:23
  • 57 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Украино-хорватский дуэт зачехляет ракетки на стадии 1/4 финала в смешанном разряде. В третьем сете Людмила и Мате отыграл три матчбола, но с четвертой попытки соперники смогли завершить встречу в свою пользу. Напомним, что на пути в четвертьфинал Киченок и Павич обыграли седьмых сеяных Среботник / Клаасен и девятых сеяных - Спирс / Кабаль.

Пары соперников в полуфиналах в миксте: Д. Маррей / Хингис - Демолинер / Мартинес Санчес, Континен / Уотсон - Соарес / Веснина.

Ранее сегодня Мате Павич также провел на корте более 4,5 часов в парном полуфинале, где в дуэте с Оливером Марахом одолел тандем Франко Шкугор / Никола Мектич со счетом 17-15 в решающей партии.

Четвертьфинал
Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) - Марсело Демолинер (Бразилия) / Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) 3-6 6-2 3-6

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.