Уимблдон. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале микста

Украино-хорватский дуэт зачехляет ракетки на стадии 1/4 финала в смешанном разряде. В третьем сете Людмила и Мате отыграл три матчбола, но с четвертой попытки соперники смогли завершить встречу в свою пользу. Напомним, что на пути в четвертьфинал Киченок и Павич обыграли седьмых сеяных Среботник / Клаасен и девятых сеяных - Спирс / Кабаль.
Пары соперников в полуфиналах в миксте: Д. Маррей / Хингис - Демолинер / Мартинес Санчес, Континен / Уотсон - Соарес / Веснина.
Ранее сегодня Мате Павич также провел на корте более 4,5 часов в парном полуфинале, где в дуэте с Оливером Марахом одолел тандем Франко Шкугор / Никола Мектич со счетом 17-15 в решающей партии.
Четвертьфинал
Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) - Марсело Демолинер (Бразилия) / Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) 3-6 6-2 3-6
Источник — Большой теннис Украины
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