Уимблдон. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале микста

что за нах....,как так можно???!!!

А Леоненко в студії Динамо не обсере ?

Молодец -все правильно сказал. 100% поддерживаю тебя

Ну да ... на само то деле? Вот бы еще за руль без прав и с бутылкой водки? ) Якого хера ні????

Я підтримую фанатів Динамо . Якого хєра вони мають показувати паспорти ?

Я болельщик Динамо Киев!Я с детства болею за Динамо Киев!А теперь по сути:Давайте вспомним матчи ...