Уимблдон. Марта Костюк вышла в четвертьфинал в парном разряде

И что тут хорошего?? Убирают украинцев, и берут легионеров 3-го сорта.. ни к чему хорошему это не...

До коментаріію від 8.06.17 Володимира Копяка. Є завчасно затверджений регламент проведення та вим...

Думаю сепар не запоёт. Ставить не рискну

Хотя Ярослав Мудрый и Владимир говорили уже на староукраинском языке, хотя писали на церковно-бол...

Бебик конечно любит делать смелые выводы, но на то он и Бебик