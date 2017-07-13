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Уимблдон. Марта Костюк вышла в четвертьфинал в парном разряде

Украинка продолжает побеждать на лондонских кортах

  • 13.07.2017 21:19
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Уимблдон. Марта Костюк вышла в четвертьфинал в парном разряде

Марта Костюк и Карсон Бренстайн из Канады поборются за место в полуфинале юниорского Уимблдона

ВТОРОЙ КРУГ

Костюк/Бренстайн (Украина/Канада, 1) - Ин-Альбон/Вальтерт (Швейцария) 6:3, 6:3

В стартовом сете украино-канадская пара отыграла два брейк-поинта у своих соперниц, и сами сделали брейк в восьмом гейме. Вторую партию Костюк и Бренстайн начали с победы в гейме на подаче швейцарок, а затем повторили то же самое в концовке матча.

В четвертьфинале Марта и Карсон сыграют против восьмых сеяных на турнире Эмилианы Аранго из Колумбии и американки Элли Дуглас.

Источник — Большой теннис Украины

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