Уимблдон. Марта Костюк вышла в четвертьфинал в парном разряде

Марта Костюк и Карсон Бренстайн из Канады поборются за место в полуфинале юниорского Уимблдона
ВТОРОЙ КРУГ
Костюк/Бренстайн (Украина/Канада, 1) - Ин-Альбон/Вальтерт (Швейцария) 6:3, 6:3
В стартовом сете украино-канадская пара отыграла два брейк-поинта у своих соперниц, и сами сделали брейк в восьмом гейме. Вторую партию Костюк и Бренстайн начали с победы в гейме на подаче швейцарок, а затем повторили то же самое в концовке матча.
В четвертьфинале Марта и Карсон сыграют против восьмых сеяных на турнире Эмилианы Аранго из Колумбии и американки Элли Дуглас.
Источник — Большой теннис Украины
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