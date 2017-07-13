Уимблдон. Винус Уильямс выиграла Конту и стала второй финалисткой

10 ракетка мира Винус Уильямс в полуфинале Уимблдона обыграла хозяйку корта - 6-ю ракетку мира Йоханну Конту. Поединок продолжался 73 минуты.
37-летняя американка реализовала 3 брейк-пойнта из 8, не проиграла ни одного гейма на своей подаче и сделала 19 виннеров. Также Винус допустила 9 невынужденных ошибок.
За шестой в карьере титул победительницы Уимблдона Винус поспорит с 15 ракеткой мира - испанкой Гарбинье Мугурусой.
Полуфинал
Винус Уильямс (США) - Йоханна Конта (Великобрита́ния) - 6:4, 6:2
Источник — Sport.ua
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