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Уимблдон. Винус Уильямс выиграла Конту и стала второй финалисткой

Американка в двух сетах обыграла соперницу и встретится в финале с испанкой Мугурусой

  • 13.07.2017 18:37
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Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс
10 ракетка мира Винус Уильямс в полуфинале Уимблдона обыграла хозяйку корта - 6-ю ракетку мира Йоханну Конту. Поединок продолжался 73 минуты.
 
37-летняя американка реализовала 3 брейк-пойнта из 8, не проиграла ни одного гейма на своей подаче и сделала 19 виннеров. Также Винус допустила 9 невынужденных ошибок.
 
За шестой в карьере титул победительницы Уимблдона Винус поспорит с 15 ракеткой мира - испанкой Гарбинье Мугурусой.
 
Полуфинал
 
Винус Уильямс (США) - Йоханна Конта (Великобрита́ния) - 6:4, 6:2

Источник — Sport.ua

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