Уимблдон. Гарбинье Мугуруса вышла в финал

Испанка Гарбинье Мугуруса стала первой финалисткой Уимблдона, легко разобравшись в полуфинале со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
Матч длился 70 минут, за которые Мугуруса совершила три эйса и реализовала пять брейк-поинтов. Рыбарикова сделала три подачи навылет и одну двойную ошибку.
В финале 15 ракетка мира сыграет с победительницей пары Винус Уильямс – Йоханна Конта.
Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:1
Источник — Sport.ua
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Халєп, Плішкова, Вінус, Еліна, Конта, Остапенко, Возняцкі, Мугуруса.
Младенович і Кузя близько, а остача відстає на 1300+ очок.
Еліні треба ~2000 очок, щоб спокійно увійти в вісімку. Якщо нормально відновить ахіл і не буде ішних "сюрпризів", то цілком реально.
Хай візьме USO і може відпочивати .
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