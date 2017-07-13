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Уимблдон. Гарбинье Мугуруса вышла в финал

Испанская теннисистка стала первой финалисткой самого престижного турнира

  • 13.07.2017 17:56
  • 332 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса и Магдалена Рыбарикова
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса и Магдалена Рыбарикова
Испанка Гарбинье Мугуруса стала первой финалисткой Уимблдона, легко разобравшись в полуфинале со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
 
Матч длился 70 минут, за которые Мугуруса совершила три эйса и реализовала пять брейк-поинтов. Рыбарикова сделала три подачи навылет и одну двойную ошибку.
 
В финале 15 ракетка мира сыграет с победительницей пары Винус Уильямс – Йоханна Конта.
 
Полуфинал
 
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:1 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 13.07.2017 18:13
    +2
    Закончилась сказка Рыбариковой. И Конте не удалось победить дома. Мугуруса-Венус в финале. Это значит, что по итогам Уимблдона Элина окажется на шестом месте в рейтинге.
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    qukazen
      qukazen, 13.07.2017 18:25
    0
    В WTA-гонці Еліна поки на 4-ому місці, але може опуститися і на 5-те, якщо Мугуруса виграє Шолом.
    Халєп, Плішкова, Вінус, Еліна, Конта, Остапенко, Возняцкі, Мугуруса.
    Младенович і Кузя близько, а остача відстає на 1300+ очок.
    Еліні треба ~2000 очок, щоб спокійно увійти в вісімку. Якщо нормально відновить ахіл і не буде ішних "сюрпризів", то цілком реально.
    Хай візьме USO і може відпочивати .
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