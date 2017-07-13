Уимблдон. Гарбинье Мугуруса вышла в финал

Кстати, и Гоголь и Шевченко любили свою Украину-Русь. Когда Гоголь бывал за границей, то в зарубе...

сначала ты скинул этоРішення Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2013 року, спра...

Касаясь Гоголя , Шевченка и других украинцев, то Onushko снова как говорится сманипулировал. Как ...

ну что тварь пистючая начинаем тебя гниль опускать,ну после Сержа!-десятиниковое,говоришь! :...

Там какой то мутный Onushko2017 разную муть и хрень про Украину лил. Если коротко о проблемах Укр...