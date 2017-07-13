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Людмила КИЧЕНОК: «Выход в четвертьфинал – далеко не предел мечтаний»

Украинская теннисистка – о своем выступлении на Уимблдоне

  • 13.07.2017 09:23
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sapronov-tennis.org.
© sapronov-tennis.org.

Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая в дуэте с хорватом Мате Павичем вышла в четвертьфинал Уимблдонского чемпионата, прокомментировала свое выступление на травяном мэйджоре.

«Какие ощущения от выхода в четвертьфинал турнира Большого Шлема? Сейчас ощущения очень приятные, но это далеко не предел моих мечтаний и хочется большего, чем быть четвертьфиналисткой. (смеется)

Мне всегда было интересно попробовать микст, а здесь так совпало, что наш физиотерапевт (хорватский специалист Иван Поробия, который работал с футбольной сборной Украины и клубом «Днепр», прим. авт.) хорошо общается с Мате Павичем. И как-то мы после тренировки встретили Мате и он спросил не хочет ли кто-то из нас сыграть с ним в миксте. У Нади немного нога была травмирована, поэтому она не захотела, а я с удовольствием согласилась.

Перед первым матчем я очень волновалась. Уже за два дня до старта, когда появилась сетка, я места себе не находила и все время говорила Наде и физио: «Ой что там будет на этом на миксте» (смеется).

Сложно ли играть против мужчин? Непросто конечно (смеется). Главное суметь принять и постараться побыстрее перевести розыгрыш на девушку. От женской пары игра сильно отличается, поскольку в миксте процентов на 60 все зависит от того, как сыграет парень. Мне с напарником повезло, Мате подает как бог и играет достаточно уверенно. Он уже вышел в полуфинал в мужском парном турнире, так что повторюсь, с напарником мне повезло (напомним, что 24-летний хорват занимает 31-ю строчку в мужском парном рейтинге, а в прошлом году, вместе с немкой Лаурой Зигемунд, стал победителем US Open в миксте, - прим. авт.). А в целом даже для тренировки играть в миксте очень здорово и я получаю удовольствие от выступлений здесь.



Поначалу мне Мате показался очень не общительным. Он говорил мне только куда подает, куда мне бежать и в общем-то все. Конечно мы не так общаемся как девушки, которые могут сесть и поговорить как подружки. Я его вижу только перед матчами и мы вместе лишь немного разминаемся, но тем не менее у нас хорошая атмосфера, мы делаем свою работу и получаем от неё удовольствие.

Что касается отношения организаторов к игрокам на второй неделе, то честно говоря не могу сказать, что оно как-то отличается, возможно из-за того, что я играю микст, а не одиночку я не чувствую разницы. Очень приятно, что на матчи приходят наши болельщики. Сегодня я часто слышала: «Люда, давай», «Люда, ты лучшая» и это безусловно очень помогает и добавляет сил, так что спасибо большое всем кто сегодня за меня болел!», - сказала Киченок.

Сегодня Людмила Киченок и Мате Павич сыграют свой четвертьфинальный поединок против бразильско-испанской пары Марсело Демолинер/Мария Хосе Мартинес Санчес. Матч пройдет четвертым запуском на корте №2.

Сергей КОНТОРЧИК

 

Источник — Большой теннис Украины

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