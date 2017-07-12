Джокович может пропустить полгода из-за травмы локтя

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что вынужден будет перенести операцию на правом локте. Напомним, что из-за травмы Новак снялся с четвертьфинала Уимблдона.
На послематчевой пресс-конференции Джокович заявил, что не хочет обращаться к хирургам, но может пропустить полгода из-за врачебного вмешательства. Также серб отметил, что чувствует боль в локте уже полгода.
Источник — Gotennis.ru
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