Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал

Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Лондоне одолел канадца Милоша Раонича, занимающего седьмое место мирового рейтинга, - 6/4, 6/2, 7/6(4).



Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Роджер одиннадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Милош сделал одиннадцать эйсов и ни разу не ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 10:3 в пользу швейцарца.



В полуфинале Уимблдона Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом.﻿