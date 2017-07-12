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Уимблдон. Федерер вышел в полуфинал

Швейцарец в трех сетах обыграл Милоша Раонича

  • 12.07.2017 21:34
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Getty Images
© Getty Images

Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Лондоне одолел канадца Милоша Раонича, занимающего седьмое место мирового рейтинга, - 6/4, 6/2, 7/6(4).

Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Роджер одиннадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Милош сделал одиннадцать эйсов и ни разу не ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 10:3 в пользу швейцарца.

В полуфинале Уимблдона Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом.﻿

Источник — Gotennis.ru

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