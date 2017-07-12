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Уимблдон. Новак Джокович снялся по ходу матча с Бердыхом

Томаш Бердых вышел в полуфинал

  • 12.07.2017 21:25
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Getty Images
© Getty Images

Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале турнира в Лондоне уступил чеху Томашу Бердыху, занимающему 15-е место мирового рейтинга. При счёте 6/7(2), 0/2 Новак отказался от продолжения борьбы.

Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Новак сделал один эйс и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Томаш один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 25:3 в пользу серба.

В полуфинале Уимблдона Бердых выступит или против швейцарца Роджера Федерера, или против канадца Милоша Раонича.﻿

Источник — Gotennis.ru

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