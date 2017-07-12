Уимблдон. Марин Чилич вышел в полуфинал турнира

Шестая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в четвертьфинале взял верх над представителем Люксембурга Жилем Мюллером, занимающим 26-е место мирового рейтинга, - 3/6, 7/6(6), 7/5, 5/7, 6/1.
Спортсмены провели на корте 3 часа 31 минуту, за которые Марин сделал 33 эйса и три брейка, девять раз ошибившись при подаче. Тогда как Жиль семнадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу хорвата.
В полуфинале Уимблдона Чилич сразится с американцем Сэмом Куэрри.
Источник — Gotennis.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.