Уимблдон. Людмила Киченок - в четвертьфинале микста!

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста на Уимблдоне!
Украинка в паре с хорватом Мате Павичем обыграла 9-ю пару турнира Спирс/Кабаль – 7:6(5), 5:7, 6:3.
В борьбе за место в полуфинале Людмила и Мате встретятся с парой - Демолинер / Мартинес Санчес.
Источник — Sport.ua
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У мужчин сегодня веселуха. Маррей слился, Джокер снялся. Роджера можно уже начинать поздравлять с победой?
Да, и Марта Костюк в паре прошла первый круг.
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