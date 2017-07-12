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Уимблдон. Людмила Киченок - в четвертьфинале микста!

Украинка в паре с Павичем продолжает борьбу на турнире

  • 12.07.2017 20:22
  • 494 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Brasil Tennis Cup
© Brasil Tennis Cup

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста на Уимблдоне!

Украинка в паре с хорватом Мате Павичем обыграла 9-ю пару турнира Спирс/Кабаль – 7:6(5), 5:7, 6:3.

В борьбе за место в полуфинале Людмила и Мате встретятся с парой - Демолинер / Мартинес Санчес.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 12.07.2017 20:57
    +3
    Серьезных соперников обыграли. Люда хорошо смотрелась. Классный эйс воткнула Кабалю косой подачей со скоростью всего 130 км/ч.
    У мужчин сегодня веселуха. Маррей слился, Джокер снялся. Роджера можно уже начинать поздравлять с победой?
    Да, и Марта Костюк в паре прошла первый круг.
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