Уимблдон. Энди Маррей выбыл в четвертьфинале

Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, в четвертьфинале домашнего "мэйджора" потерпел поражение от американца Сэма Куэрри, занимающего 28-е место мирового рейтинга, - 6/3, 4/6, 7/6(4), 1/6, 1/6.



Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты, за которые Энди восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Сэм сделал 27 эйсов и восемь брейков, ошибившись при подаче два раза. Счёт личных встреч оппонентов стал 7:2 в пользу британца.



За выход в финал Уимблдона Куэрри поборется либо с хорватом Марином Чиличем, либо с люксембуржцем Жилем Мюллером.﻿