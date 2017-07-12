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Уимблдон. Энди Маррей выбыл в четвертьфинале

Британец не сумел защитить титул

  • 12.07.2017 20:17
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, в четвертьфинале домашнего "мэйджора" потерпел поражение от американца Сэма Куэрри, занимающего 28-е место мирового рейтинга, - 6/3, 4/6, 7/6(4), 1/6, 1/6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты, за которые Энди восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Сэм сделал 27 эйсов и восемь брейков, ошибившись при подаче два раза. Счёт личных встреч оппонентов стал 7:2 в пользу британца.

За выход в финал Уимблдона Куэрри поборется либо с хорватом Марином Чиличем, либо с люксембуржцем Жилем Мюллером.﻿

Источник — Gotennis.ru

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