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Уимблдон. На 17-м Шлеме подряд в полуфинал выходит дебютантка

Магдалена Рыбарикова продолжила 4-летнюю серию

  • 12.07.2017 09:38
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Getty Images.
© Getty Images.

Магдалена Рыбарикова, занимающая 87-ю строчку в рейтинге WTA и впервые пробившаяся во вторую неделю мэйджора, продолжила в итоге серию дебютов в полуфиналах Шлемов, которая длится уже четыре года и началась с выхода в полуфинал Уимблдона-2013 бельгийки Кирстен Флипкенс.

С тех пор, 19 теннисисток на 17-ти Шлемах подряд сыграли свой дебютный полуфинал. Любопытно, что лишь троим удалось пройти дальше: Симона Халеп сыграла в финале Ролан Гаррос-2014, Каролина Плишкова вышла в финал US Open-2016 и Елена Остапенко выиграла свой полуфинал в Париже в этом году. Латвийка также стала единственной из этого списка, кому удалось в итоге выиграть первый титул Большого Шлема.

Источник — Большой теннис Украины

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