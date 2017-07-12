Уимблдон. На 17-м Шлеме подряд в полуфинал выходит дебютантка

Магдалена Рыбарикова, занимающая 87-ю строчку в рейтинге WTA и впервые пробившаяся во вторую неделю мэйджора, продолжила в итоге серию дебютов в полуфиналах Шлемов, которая длится уже четыре года и началась с выхода в полуфинал Уимблдона-2013 бельгийки Кирстен Флипкенс.



С тех пор, 19 теннисисток на 17-ти Шлемах подряд сыграли свой дебютный полуфинал. Любопытно, что лишь троим удалось пройти дальше: Симона Халеп сыграла в финале Ролан Гаррос-2014, Каролина Плишкова вышла в финал US Open-2016 и Елена Остапенко выиграла свой полуфинал в Париже в этом году. Латвийка также стала единственной из этого списка, кому удалось в итоге выиграть первый титул Большого Шлема.