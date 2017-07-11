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Уимблдон. Костюк проиграла матч второго круга

Украинка уступила теннисистке из квалификации

  • 11.07.2017 23:38
  • 134 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

15-летняя Марта Костюк не сумела выйти в третий круг юниорского Уимблдона. На стадии 1/16 финала украинка уступила теннисистке из квалификации.

Марта Костюк (Украина, 5) – Майя Хвалиньска (Польша, Q) – 1:6, 4:6

В стартовом сете 15-летняя украинка проиграла три из четырёх геймов на своей подаче, что позволило сопернице уверенно завершить партию. Во втором сете полька также повела со счётом 2:0, после чего Костюк сделала обратный брейк, но затем проиграла три гейма подряд.

Отыграв четыре матчбола в следующих двух геймах, Марта сократила разрыв от Хвалиньской до минимального, но не смогла защитить свою подачу.



Отметим, что наша теннисистка продолжит выступления на Уимблдоне, где завтра вместе с канадкой Карсон Бренстайн проведёт матч первого круга в парном разряде.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 11.07.2017 23:45
    0
    Вот это жопа, а вы Свитолину вспоминаете в матче 4 круга)))
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