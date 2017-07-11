Уимблдон. Костюк проиграла матч второго круга

15-летняя Марта Костюк не сумела выйти в третий круг юниорского Уимблдона. На стадии 1/16 финала украинка уступила теннисистке из квалификации.
Марта Костюк (Украина, 5) – Майя Хвалиньска (Польша, Q) – 1:6, 4:6
В стартовом сете 15-летняя украинка проиграла три из четырёх геймов на своей подаче, что позволило сопернице уверенно завершить партию. Во втором сете полька также повела со счётом 2:0, после чего Костюк сделала обратный брейк, но затем проиграла три гейма подряд.
Отыграв четыре матчбола в следующих двух геймах, Марта сократила разрыв от Хвалиньской до минимального, но не смогла защитить свою подачу.
Отметим, что наша теннисистка продолжит выступления на Уимблдоне, где завтра вместе с канадкой Карсон Бренстайн проведёт матч первого круга в парном разряде.
Источник — Большой теннис Украины
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