Уимблдон. Костюк проиграла матч второго круга

А что так пессимистично?) Вида себе имя как раз в ДК сделал, в Загребе он был только подающий над...

ну... я вітаю пацана, скоро заграє на високому рівні в якомусь бельгійському чемпі, виросте ціна,...

mastadont88,А я с совестью перед Богом хожу. перед Ним и отвечу. Насчет кармы. то к индусам, я в ...

Antosha Chekhonte, 11.07.2017 23:47Чтобы всё иметь ДОМА, нужно время. Это длительный процесс. Гла...

Кто видел парня в игре? Какое впечатление? А то в ДК Морозюк в созидании хорошо играет, лучший ас...