Уимблдон. Конта обыграла Халеп, Остапенко уступила Уильямс

По итогам игрового дня стали известны все полуфиналистки Уимблдона. Ими стали Гарбинье Мугуруса, Винус Уильямс, Йоханна Конта и Магдалена Рыбарикова.

Испанка не испытала проблем в матче против россиянки Светланы Кузнецовой: 6-3, 6-4.

Американка подтвердила статус фаворитки в поединке с Еленой Остапенко, которая ранее выбила из турнира украинку Элину Свитолину. Матч закончился в двух сетах: 6-3, 7-5.

Представительницы Британии в тяжелейшем поединке одержала верх над второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Проиграв первый сет на тай-брейке, Конта ответила тем же во второй партии, а также оказалась сильнее в решающий момент поединка: 6-7(2), 7-6(5), 6-4. Любопытно, что в полуфинале Уимблдона британки не играли целых 39 лет.

Добавим, что благодаря вылету румынки, с новой недели первой ракеткой мира станет Каролина Плишкова, которая покинула Уимблдон после второго круга. Симона Халеп останется второй, Анжелика Кербер переместится на третью строчку, Конта – не четвертую (в случае победы на Уимблдоне - на третью). Элина Свитолина сохранит пятую позицию в рейтинге WTA.

Еще один матч сегодняшнего дня Магдалена Рыбарикова – Коко Вандевеге был прерван из-за дождя. До перерыва теннисистка из Словакии вела по сетам 1:0. Во второй партии счет был 2-2. После возобновления поединка Рыбарикова довела матч до победы.

На стадии полуфинала Конта сыграет с Уильямс, Мугуруса – с Рыбариковой.

У мужчин определился последний четвертьфиналист. Им стал Новак Джокович, который уверенно разобрался с французом Адрианом Маннарино: 6-2, 7-6(5), 6:4.