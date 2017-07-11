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Уимблдон. Конта обыграла Халеп, Остапенко уступила Уильямс

Женщины разыграли путевки в полуфинал турнира

  • 11.07.2017 21:39
  • 474 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Йоханна Конта
© Getty Images. Йоханна Конта

По итогам игрового дня стали известны все полуфиналистки Уимблдона. Ими стали Гарбинье Мугуруса, Винус Уильямс, Йоханна Конта и Магдалена Рыбарикова.

Испанка не испытала проблем в матче против россиянки Светланы Кузнецовой: 6-3, 6-4.

Американка подтвердила статус фаворитки  в поединке с Еленой Остапенко, которая ранее выбила из турнира украинку Элину Свитолину. Матч закончился в двух сетах: 6-3, 7-5.

Представительницы Британии в тяжелейшем поединке одержала верх над второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Проиграв первый сет на тай-брейке, Конта ответила тем же во второй партии, а также оказалась сильнее в решающий момент поединка: 6-7(2), 7-6(5), 6-4. Любопытно, что в полуфинале Уимблдона британки не играли целых 39 лет.

Добавим, что благодаря вылету румынки, с новой недели первой ракеткой мира станет Каролина Плишкова, которая покинула Уимблдон после второго круга. Симона Халеп останется второй, Анжелика Кербер переместится на третью строчку, Конта – не четвертую (в случае победы на Уимблдоне - на третью). Элина Свитолина сохранит пятую позицию в рейтинге WTA.

Еще один матч сегодняшнего дня Магдалена Рыбарикова – Коко Вандевеге был прерван из-за дождя. До перерыва теннисистка из Словакии вела по сетам 1:0. Во второй партии счет был 2-2. После возобновления поединка Рыбарикова довела матч до победы.

На стадии полуфинала Конта сыграет с Уильямс, Мугуруса – с Рыбариковой.

У мужчин определился последний четвертьфиналист. Им стал Новак Джокович, который уверенно разобрался с французом Адрианом Маннарино: 6-2, 7-6(5), 6:4.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 11.07.2017 22:05
    +1
    А ви кажете Остапенко.
    Ще молода і не дуже стабільна, хоча перспективи в неї просто прекрасні.
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    solova63
    online
      solova63, 11.07.2017 22:36
    0
    Смотрел конец 1го - весь 2й сет Конта-Халеп. Симона орет на корте так, что и Шарапова отдыхает! Та просто кричит, а румынка в конце каждого вскрика еще и ну ХЗ, вроде как подпевает! Короче, на 3 сет меня не хватило! ))
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