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Элина Свитолина: на пути к заветной мечте

Итоги выступления первой ракетки Украины на Уимблдоне и ее перспективы в женском Туре

  • 11.07.2017 14:14
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Getty Images
© Getty Images

Оценка результата выступления Элины Свитолиной на Уимлдоне-2017.

Вчера Элина Свитолина завершила свои выступления на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге латышке Елене Остапенко. К этому результату, безусловно, следует относиться, как к успеху, ведь раньше Элине не удавалось дойти даже до третьего раунда. Так, на прошлогоднем Уимблдоне она уступила во втором круге Ярославе Шведовой, не сумев найти серьезных аргументов против постоянных выходов к сетке казахской теннисистки. В новой украинской истории до четвертого раунда британского мэйджора в женском одиночном разряде ранее дойти не удавалось никому.

А ведь после жеребьевки такой результат казался не слишком вероятным. Пять побед в семнадцати травяных матчах за взрослую карьеру, недолеченная травма ахилла, неласковый жребий, выбравший в соперницы по первому кругу опасную молодую австралийку Эшли Барти, ставили под сомнение возможность продвижения Свитолиной по турнирной сетке. Но сейчас Элина далеко не та, что год назад. И Барти первой на турнире испытала это на себе. В не слишком зрелищном матче, изобиловавшем ошибками с обеих сторон, именно Свитолина сыграла четче на важнейших мячах и не позволила австралийке взять реванш за февральское поражение в Кубке Федерации в Харькове. Дальше была игра против ветерана итальянского тенниса Франчески Скьявоне, в ходе которой Элина, наконец, по-настоящему почувствовала уимблдонскую траву. В середине первого сета при счете 4:3 она заиграла мощно, активно, выиграла восемь геймов подряд и заставила соперницу капитулировать.

Матч третьего круга против Карины Виттхефт стал лучшим для Свитолиной на турнире. Атакующая игра с большим количеством виннерсов ошеломила немку и принесла убедительную победу в первом сете. А второй стал подарком для зрителей. Виттхефт, поняв, что терять нечего, приняла вызов и сама заиграла активно. Обоюдоострый теннис со множеством красивых моментов вряд ли кого-то оставил равнодушным. Немка выиграла три гейма подряд со счета 2:4 и даже подавала на сет. Но вновь в решающий момент Свитолина включилась на полную, и взяла следующие три гейма, а вместе с ними сет и матч.

К сожалению, в игре против Остапенко Элине не удалось проявить все свои лучшие качества. Латышка атаковала почти с каждого мяча, не давая возможности Свитолиной завязать привычную комбинационную игру. К тому же разладилась первая подача. 50% первых мячей – плохой показатель для матча с остроатакующей соперницей. В конце матча Элина проявила свои бойцовские качества, отыграв семь(!) матчболов, но этого не хватило, чтобы взять хотя бы сет. Остапенко победила заслуженно и теперь имеет возможность выиграть второй подряд турнир Большого Шлема.

По итогам Уимблдона Элина Свитолина продолжит находиться в середине топ-10 рейтинга WTA. В Чемпионской гонке она останется в первой восьмерке, которая в конце года будет выступать на Итоговом турнире в Сингапуре. Следующими соревнованиями для Элины станут хардовые турниры североамериканской серии в Торонто, Цинциннати и Открытый чемпионат США.

Чего ожидать в будущем от первой ракетки Украины? Каков ее потолок в женском теннисе?

Попробую приоткрыть завесу над будущим, оглянувшись назад в прошлое. Впервые я увидел игру Элины примерно пять лет назад, когда она начала подбираться к первой сотне рейтинга. Тогда ее игра для взрослого тенниса была очень сырой. Слабая первая подача, сущий кошмар при игре с лета, большое количество ошибок справа. Сейчас трудно поверить, что еще несколько лет назад бэкхенд Свитолиной был стабильнее форхенда. Но было в юной Элине что-то такое, позволявшее разглядеть в ней будущего топ-игрока. Наверное, это называется харизмой. Посмотрев тогда всего несколько матчей Свитолиной, я стал ее персональным болельщиком и преисполнился уверенности, что наблюдаю за будущей первой ракеткой мира.

Уже несколько позже я узнал, что первая строчка в рейтинге – это заветная мечта самой Элины. И эти годы с удовлетворением наблюдал, как она постепенно движется к ее осуществлению. Будем откровенны: выдающимся теннисным талантом Свитолина не обладает. Зато у нее есть фантастическая целеустремленность вкупе с невероятной работоспособностью. Она, работая со своей командой, постепенно и методично улучшает нюансы своей игры и собственную психологическую стойкость. Вот уже в ее арсенале появилась достаточно сильная направленная первая подача. Вторая, правда, остается довольно слабенькой, но и здесь за последние полгода видны тенденции к улучшению. Форхенд Свитолиной сегодня не просто хорош, кросс справа превратился в ее коронку. Удар слева по линии - второй фирменный прием Элины – взят из ее юношеской игры, только тогда, в отличие от настоящего времени, она редко рисковала его пробивать. О ее бойцовских качествах уже сегодня можно слагать легенды: я потерял счет безнадежным матчам, которые Свитолина вытаскивала на зубах.

Конечно, хватает нюансов, над которыми еще нужно потрудиться. Это и уже упомянутая вторая подача, и игра с лета, которая продолжает являться ахиллесовой пятой Элины. Необходимо продолжать улучшать кроссы слева и психологическую стойкость. Не сомневаюсь, что Свитолина знает о своих слабых местах, и постоянно работает над ними.

Очень хочется пожелать нашей первой ракетке избежать серьезных проблем со здоровьем. И не утонуть в омуте первых серьезных чувств. Тогда, верю, заветная мечта Элины и ее многочисленных болельщиков в Украине и мире со временем исполнится.

Автор — Станислав Матусевич, Sport.ua

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