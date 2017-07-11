Первая неделя Уимблдона-2017: как это было

В Англии в самом разгаре - Уимблдон. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты первой недели турнира.



День первый. Энди Мюррей в матче против Александра Бублика.







Петра Квитова играет и спиной к сетке:







Ана Богдан в полете:







День второй. Дарья Гаврилова достет и такие мячи:







И Доминик Тим не сдается:







День третий. Необычный ракурс Йоханны Конты:







...и Дастина Брауна:







Ежи Янович радуется победе:







День четвертый. Гарбинье Мугуруса идет дальше!







Волосы Кати Болтер:







Зрители:







День пятый. Найдите отличия! Роберто Баутиста:







...и Винус Уильямс:







День шестой. Коко Вандевеге:







Матч-пойнт Анжелики Кербер:







...и Каролин Возняцки:







День седьмой. Эмоции Йоханны Конты (победила!):











...и Рафаэля Надаля (проиграл):







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