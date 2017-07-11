Первая неделя Уимблдона-2017: как это было

В Англии в самом разгаре - Уимблдон. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты первой недели турнира.
День первый. Энди Мюррей в матче против Александра Бублика.
Петра Квитова играет и спиной к сетке:
Ана Богдан в полете:
День второй. Дарья Гаврилова достет и такие мячи:
И Доминик Тим не сдается:
День третий. Необычный ракурс Йоханны Конты:
...и Дастина Брауна:
Ежи Янович радуется победе:
День четвертый. Гарбинье Мугуруса идет дальше!
Волосы Кати Болтер:
Зрители:
День пятый. Найдите отличия! Роберто Баутиста:
...и Винус Уильямс:
День шестой. Коко Вандевеге:
Матч-пойнт Анжелики Кербер:
...и Каролин Возняцки:
День седьмой. Эмоции Йоханны Конты (победила!):
...и Рафаэля Надаля (проиграл):
Фото Getty Images
Источник — Sport.ua
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