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Первая неделя Уимблдона-2017: как это было

Самые яркие моменты первой части турнира

  • 11.07.2017 13:08
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Getty Images. Томаш Бердых
© Getty Images. Томаш Бердых

В Англии в самом разгаре - Уимблдон. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты первой недели турнира.

День первый. Энди Мюррей в матче против Александра Бублика.



Петра Квитова играет и спиной к сетке:



Ана Богдан в полете:



День второй. Дарья Гаврилова достет и такие мячи:



И Доминик Тим не сдается:



День третий. Необычный ракурс Йоханны Конты:



...и Дастина Брауна:



Ежи Янович радуется победе:



День четвертый. Гарбинье Мугуруса идет дальше!



Волосы Кати Болтер:



Зрители:



День пятый. Найдите отличия! Роберто Баутиста:



...и Винус Уильямс:



День шестой. Коко Вандевеге:



Матч-пойнт Анжелики Кербер:



...и Каролин Возняцки:



День седьмой. Эмоции Йоханны Конты (победила!):





...и Рафаэля Надаля (проиграл):



Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

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