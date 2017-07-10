Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Людмила Киченок вышла в третий раунд в миксте

Украинка в дуэте с Мате Павичем выбила седьмых сеяных

  • 10.07.2017 23:27
  • 137 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sapronov-tennis.org.
© sapronov-tennis.org.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий раунд Уимблдона в миксте.

По втором круге украинка в дуэте с хорватом Мате Павичем выбила седьмых сеяных – Равена Классена и Катарину Среботник. Матч продолжал 1 час и 13 минут.

Уимблдон. 2-й раунд
Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) — Равен Класен (ЮАР)/Катарина Среботник (Словения) — 6:4, 7:5

Следующими соперниками Киченок и Павича будут девятые сеяные Хуан-Себастьян Кабаль и Абигейл Спирс, ранее выбившие Ольгу Савчук в паре с представителем Новой Зеландии Артемом Ситаком.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.