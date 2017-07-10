Уимблдон. Людмила Киченок вышла в третий раунд в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий раунд Уимблдона в миксте.



По втором круге украинка в дуэте с хорватом Мате Павичем выбила седьмых сеяных – Равена Классена и Катарину Среботник. Матч продолжал 1 час и 13 минут.



Уимблдон. 2-й раунд

Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) — Равен Класен (ЮАР)/Катарина Среботник (Словения) — 6:4, 7:5

Следующими соперниками Киченок и Павича будут девятые сеяные Хуан-Себастьян Кабаль и Абигейл Спирс, ранее выбившие Ольгу Савчук в паре с представителем Новой Зеландии Артемом Ситаком.