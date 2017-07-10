Рафаэль Надаль закончил выступления на Уимблдоне. В матче 1/8 финала 31-летний испанец проиграл представителю Люксембурга Жилю Миллеру.
Первый два сета записал в свой актив соперник Надаля, но «король грунта» продемонстрировал характер и смог уравнять счет по партиям. В решающем сете Мюллер мог заканчивать матч в 10 гейме, но испанец отыграл два матчбола. Далее началось что-то невероятное, соперники брали гейм за геймом, не желая отдавать победу. Справедливости ради стоит отметить, что проблемы со своей подачей намного чаще испытывал именно Надаль. Дожать испанца на траве удалось лишь в 28-м гейме.
Уимблдон. 1/8 финала.
Рафаэль Надаль (Испания) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.
В четвертьфинале 34-летний Мюллер, для которого это лучшее достижение на Уимблдонском турнире, сыграет против хорвата Марина Чилича.
По итогам игрового дня, в 1/4 финала также вышли Энди Маррей, Роджер Федерер, Милош Раонич, Томаш Бердых и Сэм Куэрри.
"It's the win of his life"— Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2017 г.
- Gilles Muller celebrates a truly stunning result... #Wimbledon pic.twitter.com/kXwY8mEsrU
Источник — Sport.ua
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