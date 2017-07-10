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Уимблдон. Надаль в пятичасовом триллере уступил Мюллеру

В последней партии теннисистам понадобилось 28 геймов, чтобы определить победителя

  • 10.07.2017 22:56
  • 641 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер

Рафаэль Надаль закончил выступления на Уимблдоне. В матче 1/8 финала 31-летний испанец проиграл представителю Люксембурга Жилю Миллеру.

Первый два сета записал в свой актив соперник Надаля, но «король грунта» продемонстрировал характер и смог уравнять счет по партиям. В решающем сете Мюллер мог заканчивать матч в 10 гейме, но испанец отыграл два матчбола. Далее началось что-то невероятное, соперники брали гейм за геймом, не желая отдавать победу. Справедливости ради стоит отметить, что проблемы со своей подачей намного чаще испытывал именно Надаль. Дожать испанца на траве удалось лишь в 28-м гейме.

Уимблдон. 1/8 финала.
Рафаэль Надаль (Испания) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

В четвертьфинале 34-летний Мюллер, для которого это лучшее достижение на Уимблдонском турнире, сыграет против хорвата Марина Чилича.

По итогам игрового дня, в 1/4 финала также вышли Энди Маррей, Роджер Федерер, Милош Раонич, Томаш Бердых и Сэм Куэрри.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tka4enko_85
    online
      Tka4enko_85, 10.07.2017 23:11
    0
    Матч достоен финала
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    vit-2
      vit-2, 10.07.2017 23:27
    0
    Те що я встиг побачити: 5-й сет із рахунку 9-9 по геймах (ігровий час 4:00), то перемога люксембуржця справедлива (впевнена гра на своій подачі і боротьба за брейк на подачі Надаля. Мюллер добре грає на виходах до сітки і подача в нього хороша, про що свідчит 30 ейсів.
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    Andy Van
      Andy Van, 10.07.2017 23:38
    0
    30 ейсів за 66 геймів це реально мало. Подача в Мюллєра звичайна, а от впевненість, психологічна стійкість і хороша техніка ударів та їх точність, сьогодні зробили матч! Успіху дальше, Жиль на це заслуговує!!!
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 10.07.2017 23:57
    0
    в кінцівці 5-го сета в Надаля удари зовсім не йшли-Мюллєр був більш впевненим
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