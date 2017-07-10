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Уимблдон. Цуренко и Киченок уступили в третьем круге парного турнира

Украинский дуэт в двух сетах проиграл американо-чешcкой паре

  • 10.07.2017 20:24
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинский дуэт Людмила Киченок и Леся Цуренко проиграл матч 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне.

Поединок против Кэтрис Беллис и Маркеты Вондроушовой продолжался чуть более часа и закончился победой американо-чешcкой пары в двух сетах: 6-4, 6:2.

Напомним, Беллис и Вондроушова ранее выбили из парного разряда Катерину Бондаренко.

Источник — Sport.ua

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