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Уимблдон. Костюк одержала непростую победу в стартовом матче

Украинка в двух сетах переиграла Кайю Юван из Словении

  • 10.07.2017 20:12
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы на юниорском Уимблдоне.

Уимблдон. Юниоры
Марта Костюк (Украина) – Кайя Юван (Словения) – 7:5, 6:3

Благодаря одному брейку в стартовой партии украинка повела 5:2, но затем Костюк начала допускать ошибки и Юван сравняла счет. Собравшись в одиннадцатом гейме, Марта с трудом взяла свою подачу, а затем сделала второй брейк в сете.

Второй сет теннисистки начали с обмена брейками, после чего Костюк повела 2:1, но не смогла реализовать тройной брейк-поинт в следующем гейме. Дальше участницы встречи под ноль отдали свою подачу друг другу, но затем киевлянка выиграла три гейма подряд.

В следующем матче 15-летняя украинка встретится с Майей Хвалиньской из Польши, преодолевшей квалификацию, или американкой Викторией Флорес.

Источник — Большой теннис Украины

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