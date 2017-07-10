СВИТОЛИНА: «Против Остапенко не показала и 50 процентов своего уровня»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение латвийке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона (3:6, 6:7(6).



«Я знаю мою соперницу уже года два и не удивлена уровнем ее игры. Остапенко играла очень агрессивно и даже в сложных ситуациях клала мяч на линию. Хотела бы я, чтобы пару раз после моих ударов мяч летел не в маленький аут, а попадал. Я не говорю о всех мячах, а только о паре самых важных.



Когда я подавала на сет при 6-5, было 30-0, и тут Елена выдала 4 таких невероятных приема. Я не могу сказать, что подала в эти моменты плохо.



Что я могу сказать о матче? Никакой был матч, даже сказать нечего, если честно. Остапенко играла очень здорово, а я не показала и 50 процентов своего уровня. Где я не рискнула? Вы знаете, я например, при 6-6 могла виннер выдать, а могла и на три метра в аут отправить мяч. А в теннисе так: надо бить туда, куда выбрала, не менять решение, не думать, а что бы было, если бы я ударила в другую сторону.



Но я довольна, как сложился травяной сезон, Уимблдон. Я и в этом матче боролась до самого конца.



Пока останусь в Лондоне. У меня выходные. А у моего парня Риса как раз матчи, так что я буду за него болеть, поддерживать в его виде спорта. Кроме того, мне надо долечить ногу. Она у меня болела сегодня при резких движениях. Остапенко играет очень резко, агрессивно, поэтому надо было так и двигаться.



После этого заеду в Украину, у меня назначены пара мероприятий, потом после отдыха возобновлю тренировки, еще не решила где, может быть в Париже.



Буду готовиться к хардовому сезону. На харде я чувствую себя очень уверенно. Планирую сыграть Торонто, Цинциннати и Открытый чемпионат США», - сказала Свитолина.