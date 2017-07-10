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СВИТОЛИНА: «Против Остапенко не показала и 50 процентов своего уровня»

Первая ракетка Украины - о вылете с Уимблдонского турнира

  • 10.07.2017 19:27
  • 1046 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение латвийке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона (3:6, 6:7(6).

«Я знаю мою соперницу уже года два и не удивлена уровнем ее игры. Остапенко играла очень агрессивно и даже в сложных ситуациях клала мяч на линию. Хотела бы я, чтобы пару раз после моих ударов мяч летел не в маленький аут, а попадал. Я не говорю о всех мячах, а только о паре самых важных.

Когда я подавала на сет при 6-5, было 30-0, и тут Елена выдала 4 таких невероятных приема. Я не могу сказать, что подала в эти моменты плохо.

Что я могу сказать о матче? Никакой был матч, даже сказать нечего, если честно. Остапенко играла очень здорово, а я не показала и 50 процентов своего уровня. Где я не рискнула? Вы знаете, я например, при 6-6 могла виннер выдать, а могла и на три метра в аут отправить мяч. А в теннисе так: надо бить туда, куда выбрала, не менять решение, не думать, а что бы было, если бы я ударила в другую сторону.

Но я довольна, как сложился травяной сезон, Уимблдон. Я и в этом матче боролась до самого конца.

Пока останусь в Лондоне. У меня выходные. А у моего парня Риса как раз матчи, так что я буду за него болеть, поддерживать в его виде спорта. Кроме того, мне надо долечить ногу. Она у меня болела сегодня при резких движениях. Остапенко играет очень резко, агрессивно, поэтому надо было так и двигаться.

После этого заеду в Украину, у меня назначены пара мероприятий, потом после отдыха возобновлю тренировки, еще не решила где, может быть в Париже.

Буду готовиться к хардовому сезону. На харде я чувствую себя очень уверенно. Планирую сыграть Торонто, Цинциннати и Открытый чемпионат США», - сказала Свитолина.

Источник — Sapronov-tennis.org

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 10.07.2017 19:39
    -5
    показала Свитолина максимум, Остапенко для нее не по зубам, гоняла ее всю игру, нашей только оставалось играть в центр. Латвийка сильнее.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 10.07.2017 19:44
    0
    Раз хардовый сезон Элина начинает с Торонто, т.е. с 7 августа, то я как раз успею вернуться с отдыха, чтоб посмотреть ее игры))
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    Batistuta
      Batistuta, 10.07.2017 19:49
    0
    Подумать стоит Элине что игрой в корпус соперницу не выбьешь, больше нужно в угол попадать.
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    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 10.07.2017 19:52
    0
    Однозначно, это был посредственный матч Элины. Максимум она показала полтора сета против Халеп. Но с учетом, что трава нелюбимое покрытие Свитолиной, выступила она хорошо.
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    vitaha33
      vitaha33, 10.07.2017 19:56
    +2
    Я вже писав, що видно по грі, вона не бігла, не хватало різкості, а це наслідок травмованого ахіла. Проти остапенко в стоячий теніс не виграти, дуже агресивнина тенісистка, але якщо залікує ногу, то візьме в неї реванш однозначно. Дойти до 4 кола на Уімблдоні з травмою дуже хороший результат
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    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 10.07.2017 20:21
    0
    го го го
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 10.07.2017 20:47
    0
    Элина показала свою расконцентрованность и нежелание на 100% . Так играть нельзя.
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