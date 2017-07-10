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Свитолина проиграла Остапенко и вылетает c Уимблдона

Украинская теннисистка не смогла справиться с победительницей Ролан Гаррос

  • 10.07.2017 15:43
  • 1935 просмотров
  • 17 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина в четвертом раунде Уимблдона проиграла 20-летней латышке Елене Остапенко, которая последние два месяца феерит в теннисной элите. Это был первый матч теннисисток.
 
Первый сет Елена Остапенко выиграла со счетом 6:3.
 
 
Второй сет длился 68 минут. При счете 5:2 у Остапенко был матч-поинт, но Свитолина не позволила латышке его реализовать: украинка выиграла четыре гейма подряд и повела в сете - 6:5.
 
Далее латышка сначала сравняла счет по геймам, а на тай-брейке дожала Свитолину, реализовав матч-бол с восьмого раза.
 
 
Четвертый круг
 
Елена Остапенко (Латвия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:3, 7:6 (8:6) 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stas0809
    online
      stas0809, 10.07.2017 15:45
    +10
    Вот у кого Долгополову нужно учиться играть до конца Какой характер у девушки Спасибо за игру
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2017 15:52
    +4
    Обидно конечно, сделать такой камбек и не дожать... Но, ради справедливости, нужно признать, что Остапенко сегодня играла лучше. Если бы проходила первая подача, то возможно игра пошла по другому. А так первая в аут\сетку в основном, а вторая идеально под мощный удар латышки.
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    gagarin193
    online
      gagarin193, 10.07.2017 15:53
    +7
    Молодец Элина, билась до конца. Можно гордиться что у нас есть такая теннисистка. Сезон еще не закончен, баллы будем считать позднее
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 10.07.2017 15:55
    0
    stas0809, 10.07.2017 15:45
    Вот у кого Долгополову нужно учиться играть до конца Какой характер у девушки Спасибо за игру

    Долгополову уже поздно учиться,он как Фабио Фоньини будет и дальше сливать игры из-за своей головы
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2017 15:56
    +2
    Сейчас смотрю на оставшихся в турнире, даже не знаю кто в силах остановить латышку. Не уже ли второй шлем подряд?
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 10.07.2017 15:59
    0
    да обидно,но все по делу остапенко талант,но у Эли есть шансы и неплохие,настроить подачу первую впервую очередь,провалы в области психологии,только поняла что матч проигран успокоилась и начала играть назагляденье отыграв 8 матч болов но против мастера непопреш,сегодня не наш день и не надо только раскисать,верим в тебя.
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    ak228
      ak228, 10.07.2017 16:00
    +1
    Откуда взялась это чудо латвийское!?
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    lempke
      lempke, 10.07.2017 16:02
    +1
    ak228, 10.07.2017 16:00
    Откуда взялась это чудо латвийское!?
    Из Латвии!))
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 10.07.2017 16:04
    0
    Vladislav Pohily, 10.07.2017 15:56
    Сейчас смотрю на оставшихся в турнире, даже не знаю кто в силах остановить латышку. Не уже ли второй шлем подряд?

    Возняцки,Конта,Кузнецова вполне могут остановить её
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.07.2017 16:08
    +1
    Вихід в 1/8 Вімблдону для Еліни і так я вважаю супер досягненням і за це їй величезне дякую. будемо відвертими Остапенко є технічнішою і це дуже помітно, плюс як показала не тілки ця гра, а і попередні, вона не псіхує і в неї не розвалюється гра. Це ж треба було мати матч боли, потім програти, програвати на подачі Еліни 30-0 при рахунку 6-5, і всеодно витягнути гейм і сет. Навіть не знаю чи хтось зможе її зупинити. По-моєму ми спостерігаємо народження першої не тимчасової і не випадкової першої ракетки.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2017 16:08
    0
    mafiozi250, 10.07.2017 16:04
    Vladislav Pohily, 10.07.2017 15:56
    Сейчас смотрю на оставшихся в турнире, даже не знаю кто в силах остановить латышку. Не уже ли второй шлем подряд?

    Возняцки,Конта,Кузнецова вполне могут остановить её
    Разве Конта, на счет Каролины и Кузи думаю вряд ли.
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    ak228
      ak228, 10.07.2017 16:10
    0
    Какая то упитанная прибалтийская шпрота!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.07.2017 16:11
    +2
    Жаль, но сегодня особых шансов не было. Единственный раз в матче Остапенко дала слабину, ведя 5:2 во втором сете, но, проиграв 4 гейма подряд, при счете 0:30 на подаче Элины сверхактивными действиями выиграла четыре мяча подряд. Стало понятно, что на тайбрейке Свитолиной будет очень сложно. Два матчбола (всего за матч 7) отыграть удалось, но не более. Заслуженная победа латышки, но очень не хотелось бы, чтобы она выиграла Уимблдон.
    Несмотря на сегодняшнее поражение, выступление Элины следует признать успешным, ведь ранее она на Уимблдоне не доходила дальше второго круга. Четвертое место в онлайн-рейтинге WTA, как и пятое место в опубликованном рейтинге, сохранить, скорее всего, не удастся, но впереди серия американских турниров на любимом харде. До нее нужно залечить свои травмы и подойти во всеоружии, чтобы там постараться обеспечить себе попадание на Итоговый турнир.
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    Николай Хомяков
      Николай Хомяков, 10.07.2017 16:15
    +1
    Дуже прикро.Будемо тренуватися.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2017 16:17
    +1
    Станислав Матусевич, 10.07.2017 16:11
    Жаль, но сегодня особых шансов не было. Единственный раз в матче Остапенко дала слабину, ведя 5:2 во втором сете, но, проиграв 4 гейма подряд, при счете 0:30 на подаче Элины сверхактивными действиями выиграла четыре мяча подряд. Стало понятно, что на тайбрейке Свитолиной будет очень сложно. Два матчбола (всего за матч 7) отыграть удалось, но не более. Заслуженная победа латышки, но очень не хотелось бы, чтобы она выиграла Уимблдон.
    Несмотря на сегодняшнее поражение, выступление Элины следует признать успешным, ведь ранее она на Уимблдоне не доходила дальше второго круга. Четвертое место в онлайн-рейтинге WTA, как и пятое место в опубликованном рейтинге, сохранить, скорее всего, не удастся, но впереди серия американских турниров на любимом харде. До нее нужно залечить свои травмы и подойти во всеоружии, чтобы там постараться обеспечить себе попадание на Итоговый турнир.
    Очень интересно, как будет играть Остапенко на харде. То что на грунте и траве она умеет уже ясно. Интересно.
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    Олександр Стройнов
    online
      Олександр Стройнов, 10.07.2017 16:18
    -4
    Це перемога).
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.07.2017 16:19
    +1
    Vladislav Pohily, 10.07.2017 16:17

    Очень интересно, как будет играть Остапенко на харде. То что на грунте и траве она умеет уже ясно. Интересно.
    Да точно так же. Лупить что есть силы по любому мячу. При таком стиле игры покрытие не имеет значения. А результат будет зависеть от чистой психологии, т.е. будет попадать или нет.
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