Свитолина проиграла Остапенко и вылетает c Уимблдона

Элина Свитолина в четвертом раунде Уимблдона проиграла 20-летней латышке Елене Остапенко, которая последние два месяца феерит в теннисной элите. Это был первый матч теннисисток.
Первый сет Елена Остапенко выиграла со счетом 6:3.
Второй сет длился 68 минут. При счете 5:2 у Остапенко был матч-поинт, но Свитолина не позволила латышке его реализовать: украинка выиграла четыре гейма подряд и повела в сете - 6:5.
Далее латышка сначала сравняла счет по геймам, а на тай-брейке дожала Свитолину, реализовав матч-бол с восьмого раза.
Четвертый круг
Елена Остапенко (Латвия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:3, 7:6 (8:6)
Источник — Sport.ua
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Долгополову уже поздно учиться,он как Фабио Фоньини будет и дальше сливать игры из-за своей головы
Возняцки,Конта,Кузнецова вполне могут остановить её
Сейчас смотрю на оставшихся в турнире, даже не знаю кто в силах остановить латышку. Не уже ли второй шлем подряд?
Возняцки,Конта,Кузнецова вполне могут остановить её
Несмотря на сегодняшнее поражение, выступление Элины следует признать успешным, ведь ранее она на Уимблдоне не доходила дальше второго круга. Четвертое место в онлайн-рейтинге WTA, как и пятое место в опубликованном рейтинге, сохранить, скорее всего, не удастся, но впереди серия американских турниров на любимом харде. До нее нужно залечить свои травмы и подойти во всеоружии, чтобы там постараться обеспечить себе попадание на Итоговый турнир.
Несмотря на сегодняшнее поражение, выступление Элины следует признать успешным, ведь ранее она на Уимблдоне не доходила дальше второго круга. Четвертое место в онлайн-рейтинге WTA, как и пятое место в опубликованном рейтинге, сохранить, скорее всего, не удастся, но впереди серия американских турниров на любимом харде. До нее нужно залечить свои травмы и подойти во всеоружии, чтобы там постараться обеспечить себе попадание на Итоговый турнир.
Очень интересно, как будет играть Остапенко на харде. То что на грунте и траве она умеет уже ясно. Интересно.
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