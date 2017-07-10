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Уимблдон. День 7. Свитолина, дебют Костюк, два матча Киченок

В первый день второй недели уимблдонского турнира состоится четыре матча с участием украинок

  • 10.07.2017 10:40
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Getty Images
© Getty Images

Вторая соревновательная неделя на Уимблдоне начинается в понедельник, 10 июля.

Основное внимание украинских болельщиков будет приковано к корту №12, где будут встречаться Элина Свитолина и Елена Остапенко.

20-летняя латышка последние два месяца феерит в туре. Сначала она неждано-негадано выиграла Ролан Гаррос, ворвавшись в топ-15 сильнейших теннисисток планеты, а сейчас дошла до четвертого раунда Уимблдона.

Остапенко и Свитолина еще ни разу не встречались. Букмекеры отдают небольше предпочтение украинке – 1,8 против 2,2.

На текущем турнире латышке очень повезло с сеткой. По пути она обыграла белоруску Саснович, канадку Абанда и итальянку Камилу Джорджи. Согласитесь, довольно простой набор соперниц.

Итак, матч Свитолина – Остапенко на корте №12. Первый запуск, начало в 13:30 по киевскому времени.

Также в программе сегодняшнего дня присутствует еще три поединка с участием украинок.

Корт №6. Юниоры. Четвертый запуск. Кая Юван – Марта Костюк (5).
Корт №16. Второй запуск. Л. Киченок/Цуренко – Бэллис/Вондроусова
Корт №17. Четвертый запуск. Павич/Л. Киченок – Клаасен/Среботник (7)

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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