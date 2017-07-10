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Юные украинские теннисистки выиграли Кубок Европы

Костенко и Лопатецкая обеспечили победу нашей команде

  • 10.07.2017 09:28
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Tennis Europe
© Tennis Europe

Сборная Украины среди девочек до 14 лет вновь стала сильнейшей командой Европы

В решающем матче соревнований, которые проходили в итальянском Сан-Ремо, украинки уверенно справились с соперницами из Франции.

В первой одиночной встрече Дарья Лопатецкая отдала всего два гейма своей ровеснице Эльзе Жакемо: 6:2, 6:0. В свою очередь, первый номер сборной Любовь Костенко также в двух сетах нанесла поражение на несколько месяцев младшей Анаэль Леклерк: 6:4, 6:3.

На ничего не решающий парный матч вышли Дарья Лопатецкая и дебютант команды Анастасия Соболева, которые только на чемпионском тай-брейке упустили абсолютную победу из рук Жакемо и Леклерк: 6:0, 2:6, 11-13.

Отметим, что ещё выходом в полуфинал украинки гарантировали себе попадание на Кубок мира, который состоится в начале августа в чешском Простеёве.

Наша команда второй год подряд становится победителем Летнего кубка Европы. В прошлом сезоне сборная Украины, в составе которой были Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая, выиграла все три командных турнира в данной возрастной категории: Летний и зимний кубки Европы, а также Кубок мира.

Источник — Большой теннис Украины

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