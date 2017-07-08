Уимблдон. Савчук и Бондаренко покидают Уимблдон

Вслед за Лесей Цуренко сегодня на Уимблдоне проиграли Ольга Савчук и Катерина Бондаренко.
Бондаренко в паре с Крунич в рамках второго круга уступила паре Беллис/Вондроусова – 2:6, 4:6.
Отметим, что Беллис/Вондроусова в третьем раунде сыграют против украинской пары Л.Киченок/Цуренко.
А Ольга Савчук завершила свои выступления в миксте, во втором раунде проиграв вместе с Артемом Ситаком паре Кабаль/Спирс – 2:6, 6:7(5).
Источник — Sport.ua
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