Уимблдон. Савчук и Бондаренко покидают Уимблдон

Вслед за Лесей Цуренко сегодня на Уимблдоне проиграли Ольга Савчук и Катерина Бондаренко.

Бондаренко в паре с Крунич в рамках второго круга уступила паре Беллис/Вондроусова – 2:6, 4:6.

Отметим, что Беллис/Вондроусова в третьем раунде сыграют против украинской пары Л.Киченок/Цуренко.

А Ольга Савчук завершила свои выступления в миксте, во втором раунде проиграв вместе с Артемом Ситаком паре Кабаль/Спирс – 2:6, 6:7(5).