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Уимблдон. Савчук и Бондаренко покидают Уимблдон

Украинки остановились во втором раунде парного разряда и микста

  • 08.07.2017 21:29
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Getty Images
© Getty Images

Вслед за Лесей Цуренко сегодня на Уимблдоне проиграли Ольга Савчук и Катерина Бондаренко.

Бондаренко в паре с Крунич в рамках второго круга уступила паре Беллис/Вондроусова – 2:6, 4:6.

Отметим, что Беллис/Вондроусова в третьем раунде сыграют против украинской пары Л.Киченок/Цуренко.

А Ольга Савчук завершила свои выступления в миксте, во втором раунде проиграв вместе с Артемом Ситаком паре Кабаль/Спирс – 2:6, 6:7(5).

Источник — Sport.ua

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