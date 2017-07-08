Уимблдон. Джокович справился с Гулбисом в трех сетах

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер третьего круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах латвийца Эрнеста Гулбиса, - 6/4, 6/1, 7/6(2).



За 2 часа 11 минут, проведённых на корте, четвёртая ракетка мира, 30-летний Новак, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 28-летний Гулбис, занимающий 589-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 13 эйсов и семь двойных ошибок. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков - 7:1.



В 1/8 финала турнира Джокович сразится с французом Адрианом Маннарино.