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Уимблдон. Джокович справился с Гулбисом в трех сетах

Серб легко вышел в следующую стадию турнира

  • 08.07.2017 20:34
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Getty Images
© Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер третьего круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах латвийца Эрнеста Гулбиса, - 6/4, 6/1, 7/6(2).

За 2 часа 11 минут, проведённых на корте, четвёртая ракетка мира, 30-летний Новак, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 28-летний Гулбис, занимающий 589-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 13 эйсов и семь двойных ошибок. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков - 7:1.

В 1/8 финала турнира Джокович сразится с французом Адрианом Маннарино.

Источник — Gotennis.ru

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