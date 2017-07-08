Маттек-Сэндс будет прооперирована в Нью-Йорке

Первая ракетка мира в парном разряде Бетани Маттек-Сэндс, получившая ужасную травму, во время матча на Уимблдоне, сообщила, что будет прооперирована, а на корт вернется не скоро.

«У меня вывих коленной чашечки в правой ноге и разрыв связок. Мне понадобится операция, поэтому некоторое время я проведу без тенниса. Спасибо за слова поддержки, они очень мне помогают», - заявила американка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что уже завтра Маттек-Сэндс отправится в Нью-Йорк, где ей будет сделана операция.