Маттек-Сэндс будет прооперирована в Нью-Йорке

Первая ракетка мира в парном разряде Бетани Маттек-Сэндс, получившая ужасную травму, во время матча на Уимблдоне, сообщила, что будет прооперирована, а на корт вернется не скоро.
«У меня вывих коленной чашечки в правой ноге и разрыв связок. Мне понадобится операция, поэтому некоторое время я проведу без тенниса. Спасибо за слова поддержки, они очень мне помогают», - заявила американка на своей странице в Facebook.
Отмечается, что уже завтра Маттек-Сэндс отправится в Нью-Йорк, где ей будет сделана операция.
Источник — Sport.ua
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