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Цонга покидает Уимблдон после третьего круга

Француз уступил американцу Куэрри

  • 08.07.2017 16:40
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Getty Images
© Getty Images

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер третьего раунда Уимблдона, проиграв в пяти сетах американцу Сэму Куэрри, - 2/6, 6/3, 6/7(5), 6/1, 5/7.

За 2 часа 58 минут поединка десятая ракетка мира, 32-летний Жо-Вилфрид, сделал двенадцать эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летний Сэм, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, выполнил 22 подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. Американец сократил отставание в личных встречах игроков - 2:4.

В четвёртом раунде турнира Куэрри померится силами с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Источник — Gotennis.ru

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