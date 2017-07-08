Цонга покидает Уимблдон после третьего круга

Вот теперь понятно. Пожалуй, соглашусь.

Я имел ввиду, что надеяться, что она войдет в топ 10 или хотя бы 20 не стоит.

Вообще-то и Свитолина входит в топ-50, и Кербер... Выражай мысли конкретнее...

Это не матч, а кошмар!!! Всю нервную систему мою убила! Лучше бы снялась где-то во второй половин...

А вообще, выступлением Леси на этом шлеме можно быть довольным. Впервые прошла в 3 круг, вошла в ...