Леся Цуренко проиграла Рыбариковой и вылетает из Уимблдона

Уступая в стартовом сете 1-5, Цуренко один брейк отыграла, но затем в затяжном гейме (счет восемь раз был «ровно») проиграла еще одну подачу. За партию Рыбарикова оформила только 5 виннеров при 3 невынужденных ошибках (10 виннеров и 17 ошибок - у Цуренко).
Выполнив брейк на старте второго сета, Леся затем проиграла шесть геймов подряд. Для Цуренко это было первое выступление в третьем круге Уимблдона. Ранее в этом году на Ролан Гаррос украинка также установила личный рекорд, оформив две победы в основной сетке.
Напомним, что за время травяного сезона Магдалена Рыбарикова потерпела только одно поражение: словачка выиграла титул ITF в Сурбитоне, затем уступила в полуфинале в Ноттингеме, а потом стала чемпионкой на 100-тысячнике в Илкли.
Леся Цуренко продолжит выступление на Уимблдоне в паре с Людмилой Киченок. Наши девушки уже гарантировали себе место в 1/8 финала на отказе Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой. За место в четвертьфинале украинский дуэт поспорит с победительницами встречи Бондаренко / Крунич - Беллис / Вондроушова.
Третий круг. Леся Цуренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия): 2-6, 1-6
Источник — Большой теннис Украины
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Только над болельщиками поиздевалась. Я до конца даже не смог досмотреть - просто тихий ужас. Постоянные попадания в сетку, двойные ошибки, постоянные перелеты где просто попади в корт. Так в третьем круге Уимблдона не играют.
Подпортила настроение короче Леська(
Рыбарикова хорошо подготовилась к игре, а чем занималась Леся? Когда стало очевидно, что атакующий теннис не приносит результата, почему она не попыталась изменить игру? Не усилением ударов (это не проходило даже с Голубич), а, например, попыткой держать мяч в игре, заставляя соперницу поиграть в более активный теннис. На весь матч такой игры Цуренко бы не хватило, но несколько геймов она смогла бы провести на уровне. Но - ничего подобного, и Рыбарикова заслуженно в четвертом круге. И имеет все шансы пройти в 1/4, поскольку любую из соперниц Мартич-Дияс должна проходить без особых проблем.
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