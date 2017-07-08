Леся Цуренко проиграла Рыбариковой и вылетает из Уимблдона

Уступая в стартовом сете 1-5, Цуренко один брейк отыграла, но затем в затяжном гейме (счет восемь раз был «ровно») проиграла еще одну подачу. За партию Рыбарикова оформила только 5 виннеров при 3 невынужденных ошибках (10 виннеров и 17 ошибок - у Цуренко).

Выполнив брейк на старте второго сета, Леся затем проиграла шесть геймов подряд. Для Цуренко это было первое выступление в третьем круге Уимблдона. Ранее в этом году на Ролан Гаррос украинка также установила личный рекорд, оформив две победы в основной сетке.

Напомним, что за время травяного сезона Магдалена Рыбарикова потерпела только одно поражение: словачка выиграла титул ITF в Сурбитоне, затем уступила в полуфинале в Ноттингеме, а потом стала чемпионкой на 100-тысячнике в Илкли.

Леся Цуренко продолжит выступление на Уимблдоне в паре с Людмилой Киченок. Наши девушки уже гарантировали себе место в 1/8 финала на отказе Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой. За место в четвертьфинале украинский дуэт поспорит с победительницами встречи Бондаренко / Крунич - Беллис / Вондроушова.