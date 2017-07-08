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Леся Цуренко проиграла Рыбариковой и вылетает из Уимблдона

Украинская теннисистка не смогла выйти в 1/8 финала самого престижного турнира

  • 08.07.2017 15:21
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  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Уступая в стартовом сете 1-5, Цуренко один брейк отыграла, но затем в затяжном гейме (счет восемь раз был «ровно») проиграла еще одну подачу. За партию Рыбарикова оформила только 5 виннеров при 3 невынужденных ошибках (10 виннеров и 17 ошибок - у Цуренко).
 
Выполнив брейк на старте второго сета, Леся затем проиграла шесть геймов подряд. Для Цуренко это было первое выступление в третьем круге Уимблдона. Ранее в этом году на Ролан Гаррос украинка также установила личный рекорд, оформив две победы в основной сетке.
 
Напомним, что за время травяного сезона Магдалена Рыбарикова потерпела только одно поражение: словачка выиграла титул ITF в Сурбитоне, затем уступила в полуфинале в Ноттингеме, а потом стала чемпионкой на 100-тысячнике в Илкли. 
 
Леся Цуренко продолжит выступление на Уимблдоне в паре с Людмилой Киченок. Наши девушки уже гарантировали себе место в 1/8 финала на отказе Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой. За место в четвертьфинале украинский дуэт поспорит с победительницами встречи Бондаренко / Крунич - Беллис / Вондроушова.
 
Третий круг. Леся Цуренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия): 2-6, 1-6

 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    desantnichek
    online
      desantnichek, 08.07.2017 15:29
    +3
    Честно говоря я так и не понял зачем сегодня на корт вышла Цуренко!
    Только над болельщиками поиздевалась. Я до конца даже не смог досмотреть - просто тихий ужас. Постоянные попадания в сетку, двойные ошибки, постоянные перелеты где просто попади в корт. Так в третьем круге Уимблдона не играют.
    Подпортила настроение короче Леська(
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.07.2017 15:37
    +3
    Комментировать особо нечего. Разве что высказать респект Рыбариковой за классную подготовку к матчу. Она явно смотрела игру Леси против Голубич и поняла, как нужно действовать для победы. Нужно держать мяч в игре, давая Лесе атаковать. Поскольку особой мощи наша теннисистка не имеет, то необходимо возвращать все мячи, и рано или поздно Цуренко ошибется. Рыбарикова даже чуть перевыполнила план, поскольку много мячей после атак Леси возвращались слайсами на хавкорт, и что делать с этими низкими отскоками, Цуренко до конца матча так и не решила. Три невынужденные ошибки словачки в первом сете и пять во втором - это реально круто. С Плишковой она играла совсем по-другому.
    Рыбарикова хорошо подготовилась к игре, а чем занималась Леся? Когда стало очевидно, что атакующий теннис не приносит результата, почему она не попыталась изменить игру? Не усилением ударов (это не проходило даже с Голубич), а, например, попыткой держать мяч в игре, заставляя соперницу поиграть в более активный теннис. На весь матч такой игры Цуренко бы не хватило, но несколько геймов она смогла бы провести на уровне. Но - ничего подобного, и Рыбарикова заслуженно в четвертом круге. И имеет все шансы пройти в 1/4, поскольку любую из соперниц Мартич-Дияс должна проходить без особых проблем.
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