Элина СВИТОЛИНА: «В принципе, я знаю, как Остапенко умеет играть»

Элина Свитолина рассказала о предстоящем игре с Еленой Остапенко в 1/8 финала «Уимблдона».
«Я с Еленой Остапенко не играла, но мы пару раз вместе тренировались и, в принципе, я знаю, как она умеет играть, посмотрим. Я сейчас не задумываюсь об этом, у меня будет день отдыха. Потом буду общаться со своей командой и готовиться к следующему матчу.
Я не считаю себя фаворитом Уимблдона, потому что я еще не доходила до четвертого круга и я всегда радуюсь каждой своей победе.
Мне очень приятно находиться в четвертом круге, и я показываю хорошую игру – для меня это важнее», – сообщила Свитолина.
Напомним, что Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд «Уимблдона», где сыграет с Еленой Остапенко.
Источник — Евроспорт
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