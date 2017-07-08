Элина СВИТОЛИНА: «В принципе, я знаю, как Остапенко умеет играть»

Элина Свитолина рассказала о предстоящем игре с Еленой Остапенко в 1/8 финала «Уимблдона».

«Я с Еленой Остапенко не играла, но мы пару раз вместе тренировались и, в принципе, я знаю, как она умеет играть, посмотрим. Я сейчас не задумываюсь об этом, у меня будет день отдыха. Потом буду общаться со своей командой и готовиться к следующему матчу.

Я не считаю себя фаворитом Уимблдона, потому что я еще не доходила до четвертого круга и я всегда радуюсь каждой своей победе.

Мне очень приятно находиться в четвертом круге, и я показываю хорошую игру – для меня это важнее», – сообщила Свитолина.