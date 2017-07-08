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Элина СВИТОЛИНА: «В принципе, я знаю, как Остапенко умеет играть»

Первая ракетка Украины сообщила, что не играла с будущей соперницей, но знает, чего от нее ожидать

  • 08.07.2017 13:15
  • 532 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина рассказала о предстоящем игре с Еленой Остапенко в 1/8 финала «Уимблдона».
 
«Я с Еленой Остапенко не играла, но мы пару раз вместе тренировались и, в принципе, я знаю, как она умеет играть, посмотрим. Я сейчас не задумываюсь об этом, у меня будет день отдыха. Потом буду общаться со своей командой и готовиться к следующему матчу. 
 
Я не считаю себя фаворитом Уимблдона, потому что я еще не доходила до четвертого круга и я всегда радуюсь каждой своей победе.
 
Мне очень приятно находиться в четвертом круге, и я показываю хорошую игру – для меня это важнее», – сообщила Свитолина. 
 

Источник — Евроспорт

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Комментарии
    Егор Никотов
      Егор Никотов, 08.07.2017 14:04
    -1
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