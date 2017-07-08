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Уимблдон. День 6. Цуренко - Рыбарикова и по матчу в миксте и паре

На уимблдонском турнире завершается первая соревновательная неделя

  • 08.07.2017 13:03
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  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

На Уимблдоне завершается первая соревновательная неделя, сегодня шестой игровой день.

Украинских болельщиков ожидают три поединка с участием наших теннисистов. Матч дня, естественно, встреча Леси Цуренко и Магдалены Рыбариковой в третьем раунде турнира.

Магдалена занимала перед стартом соревнований 87-е место в рейтинге WTA, но несмотря на это сумела обыграть третью ракетку турнира чешку Каролину Плишкову, которая в live-рейтинге WTA уже взобралась на 1-е место!

Также Рыбарикова обыграла Монику Никулеску.

Цуренко и Рыбарикова встречались…10 лет назад в Днепропетровске! Да, тогда Днепр еще проводил турниры. Магдалена обыграла Лесю в квалификации турнира, но вряд ли о той встрече помнят даже сами теннисистки.

Матч Цуренко – Рыбарикова. 18-й корт, первый запуск. Начало в 13:30.

На корте №8 Катерина Бондаренко и Александра Крунич во втором раунде парного разряда встретятся с Бэллис/Вондроушовой. Матч стоит третьим запуском.

А на 16-м корте Ольга Савчук и Артем Ситак проведут матч второго раунда в миксте против команды Кабаль/Спирз (9). Также третий запуск.

Следить за матчами турнира можно на официальном сайте соревнований.
 
 
В следующем раунде за право сыграть в 1/4 финала Элина Свитолина поборется с чемпионкой «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Егор Никотов
      Егор Никотов, 08.07.2017 13:42
    -3
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