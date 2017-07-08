Уимблдон. День 6. Цуренко - Рыбарикова и по матчу в миксте и паре

На Уимблдоне завершается первая соревновательная неделя, сегодня шестой игровой день.
Украинских болельщиков ожидают три поединка с участием наших теннисистов. Матч дня, естественно, встреча Леси Цуренко и Магдалены Рыбариковой в третьем раунде турнира.
Магдалена занимала перед стартом соревнований 87-е место в рейтинге WTA, но несмотря на это сумела обыграть третью ракетку турнира чешку Каролину Плишкову, которая в live-рейтинге WTA уже взобралась на 1-е место!
Также Рыбарикова обыграла Монику Никулеску.
Цуренко и Рыбарикова встречались…10 лет назад в Днепропетровске! Да, тогда Днепр еще проводил турниры. Магдалена обыграла Лесю в квалификации турнира, но вряд ли о той встрече помнят даже сами теннисистки.
Матч Цуренко – Рыбарикова. 18-й корт, первый запуск. Начало в 13:30.
На корте №8 Катерина Бондаренко и Александра Крунич во втором раунде парного разряда встретятся с Бэллис/Вондроушовой. Матч стоит третьим запуском.
А на 16-м корте Ольга Савчук и Артем Ситак проведут матч второго раунда в миксте против команды Кабаль/Спирз (9). Также третий запуск.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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