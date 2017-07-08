Уимблдон. Сегодня Цуренко сыграет с Рыбариковой за выход в 1/8 финала

Украинка Леся Цуренко сегодня сыграет со словацкой теннисисткой, 87-й ракеткой мира, Магдаленой Рыбариковой за выход в 1/8 финала «Уимблдона». Матч начнется в 13.30.
Следить за матчами турнира можно на официальном сайте соревнований.
Напомним, вчера Элина Свитолина разобралась в двух сетах с немецкой теннисисткой Кариной Виттхефт (6:1, 7:5) в 1/16 финала «Уимблдона» и пробилась в четвертый раунд.
В следующем раунде за право сыграть в 1/4 финала Элина Свитолина поборется с чемпионкой «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко.
Источник — Sport.ua
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