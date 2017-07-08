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Уимблдон. Сегодня Цуренко сыграет с Рыбариковой за выход в 1/8 финала

Начало матча в 13:30

  • 08.07.2017 12:26
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинка Леся Цуренко сегодня сыграет со словацкой теннисисткой, 87-й ракеткой мира, Магдаленой Рыбариковой за выход в 1/8 финала «Уимблдона». Матч начнется в 13.30.
 
Следить за матчами турнира можно на официальном сайте соревнований.
 
 
В следующем раунде за право сыграть в 1/4 финала Элина Свитолина поборется с чемпионкой «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко.

Источник — Sport.ua

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