Уимблдон. Сегодня Цуренко сыграет с Рыбариковой за выход в 1/8 финала

Кто не вкурсе Киберспорт официально признан видом спорта в Украине. Щас начнут вот писать что люб...

Цыплят по осени считают - в данном случае как нельзя кстати. И без намеков понятно, что до начал...

Если сделать все один раз, будет скучно.

И у Динамо ж были не только времена с 3:15. Ведь правда? Были и три полуфинала ЛЧ. А у Копанки ск...

И не забудем 12 погоромов в разницей в 4 и больше мяча. У кого они? Нет, не у Динамо, у Копанки. ...

Вы не Шарите)￼разве зря Шахтёр подписал контракт с Париматч?)￼Какой там коэ...