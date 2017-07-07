Уимблдон. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте

Украинка Людмила Киченок начала выступления в миксте на Уимблдоне с победы.
В матче первого круга Людмила Киченок в паре с Мате Павичем выиграла у дуэта Даниэль/Юрак – 6:3, 7:6(3).
В следующем круге Киченок и Павичу предстоит встреча с седьмой командой турнира Класен/Среботник.
Источник — Sport.ua
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