Уимблдон. За право сыграть в 1/4 Свитолина поборется с Остапенко

Элина Свитолина, вышедшая в четвертый раунд Уимблдона, в битве за четвертьфинал встретится с чемпионкой Ролан Гаррос Еленой Остапенко.
Представительница Латвии пробилась в четвертый круг Уимблдона, победив Камилу Джорджи в двух сетах – 7:5, 7:5. Отметим, что во второй партии Остапенко уступала 3:5, а соперница подавала на сет, но четыре гейма подряд остались за латышкой.
Источник — Sport.ua
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Друг, я тебе больше скажу, Свитолина сыграет не послезавтра, а в понедельник, на УИМ всегда в воскресенье выходной(кроме редких случаев, например когда матчи на долго прерывались из за дождей) Так что время отдохнуть и подготовиться есть)
Очні зустрічі: ОСТАПЕНКО Є. (Lat) - СВІТОЛІНА Е. (Ukr)
Матч не знайдено.
myscore.ua не знает о таких
Сподіваюся що гра відбудеться післязавтра 9-го: Елі більше потрібен відпочинок зайвий день, ніж Остапенко, бо латишка останнім часом постійно по 3 сети рубається і все таки дотискає своїх суперниць.
Друг, я тебе больше скажу, Свитолина сыграет не послезавтра, а в понедельник, на УИМ всегда в воскресенье выходной(кроме редких случаев, например когда матчи на долго прерывались из за дождей) Так что время отдохнуть и подготовиться есть)
Спасибі за інформацію. Жаль що не в неділю, бо понеділок робочий день, а потім на тренування з футболу. Так що хіба що гра буде йти третім запуском на корті, тоді може бути шанс ще побачити гру, але малоймовірно що так буде.
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