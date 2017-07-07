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Уимблдон. За право сыграть в 1/4 Свитолина поборется с Остапенко

Стала известна соперница украинки по четвертому раунду турнира

  • 07.07.2017 20:10
  • 1863 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Элина Свитолина, вышедшая в четвертый раунд Уимблдона, в битве за четвертьфинал встретится с чемпионкой Ролан Гаррос Еленой Остапенко.

Представительница Латвии пробилась в четвертый круг Уимблдона, победив Камилу Джорджи в двух сетах – 7:5, 7:5. Отметим, что во второй партии Остапенко уступала 3:5, а соперница подавала на сет, но четыре гейма подряд остались за латышкой.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 07.07.2017 20:30
    -1
    А они встречались в очных играх ?
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 20:33
    0
    Сподіваюся що гра відбудеться післязавтра 9-го: Елі більше потрібен відпочинок зайвий день, ніж Остапенко, бо латишка останнім часом постійно по 3 сети рубається і все таки дотискає своїх суперниць.
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    vezunchik_2009
    online
      vezunchik_2009, 07.07.2017 20:43
    +5
    vit-2, 07.07.2017 20:33
    Сподіваюся що гра відбудеться післязавтра 9-го: Елі більше потрібен відпочинок зайвий день, ніж Остапенко, бо латишка останнім часом постійно по 3 сети рубається і все таки дотискає своїх суперниць.

    Друг, я тебе больше скажу, Свитолина сыграет не послезавтра, а в понедельник, на УИМ всегда в воскресенье выходной(кроме редких случаев, например когда матчи на долго прерывались из за дождей) Так что время отдохнуть и подготовиться есть)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.07.2017 20:45
    +3
    Послезавтра игры точно не будет. Это же Уимблдон, тут чтут традиции. А они предписывают отдыхать в воскресенье после первой недели. Скорее всего, игра будет аж в понедельник.
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 07.07.2017 20:48
    +1
    stopor2016, 07.07.2017 20:30
    А они встречались в очных играх ?

    Очні зустрічі: ОСТАПЕНКО Є. (Lat) - СВІТОЛІНА Е. (Ukr)
    Матч не знайдено.

    myscore.ua не знает о таких
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 20:59
    +2
    vezunchik_2009, 07.07.2017 20:43
    vit-2, 07.07.2017 20:33
    Сподіваюся що гра відбудеться післязавтра 9-го: Елі більше потрібен відпочинок зайвий день, ніж Остапенко, бо латишка останнім часом постійно по 3 сети рубається і все таки дотискає своїх суперниць.

    Друг, я тебе больше скажу, Свитолина сыграет не послезавтра, а в понедельник, на УИМ всегда в воскресенье выходной(кроме редких случаев, например когда матчи на долго прерывались из за дождей) Так что время отдохнуть и подготовиться есть)

    Спасибі за інформацію. Жаль що не в неділю, бо понеділок робочий день, а потім на тренування з футболу. Так що хіба що гра буде йти третім запуском на корті, тоді може бути шанс ще побачити гру, але малоймовірно що так буде.
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