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Марта Костюк выиграла парный титул в Великобритании

Украинка в хорошей форме подходит к старту юниорского Уимблдона

  • 07.07.2017 19:10
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ITF Juniors
© ITF Juniors

Марта Костюк и Карсон Бренстайн из Канады стали чемпионками турнира первой категории в Великобритании

Nike Junior International Roehampton - ITF Juniors Grade 1
Рохэмптон, Великобритания • 2-7 июля • трава
Сетка турнира: парный разряд

Костюк/Бренстайн (Украина/Канада, 2) - Джонсон/Лю (США, 1) 6:2, 7:5

Два брейка в концовке сета позволили Костюк и Бренстайн уверенно взять первую партию, а в начале второй американки сумели отыграть брейк-поинт украино-канадского дуэта, но в последнем двенадцатом гейме Марта и Карсон завершили встречу с первого же матчбола на подаче соперниц.

Путь к победе:
R1: Лея Бошкович/Нахо Сато (Хорватия/Япония) 6:4, 6:0
R2: Харрикейн Тайра Блэк/Кори Гауфф (США) 3:6, 6:1, 10-7
QF: Юле Нимайер/Даниэла Висман (Германия/Латвия) 6:3, 6:2
SF: Кэти Макнелли/Уитни Осигве (США, 3) 6:2, 4:6, 10-5
FR: Тэйлор Джонсон/Клэр Лю (США, 1) 6:2, 7:5

Парный титул в Рохэмптоне стал для украинки четвёртым за время её выступлений на юниорском уровне и первым в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что Карсон Бренстайн вместе со своей соотечественницей Бьянкой Андрееску в этом году выиграла два парных титула на юниорских "мэйджорах" в Мельбурне и Париже.

Также напомним, что вчера состоялась жеребьёвка Уимблдонского чемпионата среди игроков до 18 лет, где Марта Костюк получила пятый номер посева.

Источник — Большой теннис Украины

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