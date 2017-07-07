Марта Костюк выиграла парный титул в Великобритании

Марта Костюк и Карсон Бренстайн из Канады стали чемпионками турнира первой категории в Великобритании
Nike Junior International Roehampton - ITF Juniors Grade 1
Рохэмптон, Великобритания • 2-7 июля • трава
Сетка турнира: парный разряд
Костюк/Бренстайн (Украина/Канада, 2) - Джонсон/Лю (США, 1) 6:2, 7:5
Два брейка в концовке сета позволили Костюк и Бренстайн уверенно взять первую партию, а в начале второй американки сумели отыграть брейк-поинт украино-канадского дуэта, но в последнем двенадцатом гейме Марта и Карсон завершили встречу с первого же матчбола на подаче соперниц.
Путь к победе:
R1: Лея Бошкович/Нахо Сато (Хорватия/Япония) 6:4, 6:0
R2: Харрикейн Тайра Блэк/Кори Гауфф (США) 3:6, 6:1, 10-7
QF: Юле Нимайер/Даниэла Висман (Германия/Латвия) 6:3, 6:2
SF: Кэти Макнелли/Уитни Осигве (США, 3) 6:2, 4:6, 10-5
FR: Тэйлор Джонсон/Клэр Лю (США, 1) 6:2, 7:5
Парный титул в Рохэмптоне стал для украинки четвёртым за время её выступлений на юниорском уровне и первым в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что Карсон Бренстайн вместе со своей соотечественницей Бьянкой Андрееску в этом году выиграла два парных титула на юниорских "мэйджорах" в Мельбурне и Париже.
Также напомним, что вчера состоялась жеребьёвка Уимблдонского чемпионата среди игроков до 18 лет, где Марта Костюк получила пятый номер посева.
Источник — Большой теннис Украины
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