Уимблдон. Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира!
В матче третьего круга, который, кстати, Элина также играла впервые, харьковчанка одолела немку Карину Виттхёфт.
Первый сет прошел с полным преимуществом Свитолиной, которая начала матч с брейка, а затем ни на секунду не позволила усомниться в своем успехе – 6:1.
Во втором сете Элине пришлось поиграть с соперницей, но все же партия, как и матч за украинкой – 7:5.
Следующая соперница Свитолиной определится в поединке Елена Остапенко и Камилы Джорджи.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Насправді в 2-му сеті була серйозна заруба.
Світоліна була в кроці від програшу сету при рахунку 4-5 в 2 сеті, а там третій сет напевно б уже залишився за німкенею - все-таки ахіл дає про себе знати і в першому сеті свіжа Еліна в другому перетворилася на свою "застарілу" версію.
Перший сет взагалі шедевральний від Еліни. Отримав масу задоволення.
Во втором сете у Виттхефт не было выбора, кроме как принимать предложенную игру и самой действовать значительно мощнее. К середине сета, несмотря на оставшееся некоторое преимущество Элины, стало понятно, что зацепиться у немки шанс будет. Так и случилось при счете 4:2 в пользу Свитолиной, у которой произошел небольшой спад, а Виттхефт, наоборот, заиграла агрессивней и перестала ошибаться даже в сложных ситуациях. Но топ-теннисистка потому и находится в элите, что умеет собираться в нужные моменты. Элина не позволила сопернице подать на матч, а потом в красивой борьбе взяла еще два гейма. После матча было очевидно, насколько Свитолина довольна своей сегодняшней игрой. И у нее есть все основания так считать.
Соперница по четвертому кругу определяется сейчас в матче Остапенко-Джорджи. Там ситуация меняется очень быстро, и я не буду даже пытаться ничего предсказывать, чтобы не оконфузиться, как вчера с Плишковой.
Перший сет украінка виграла над упевнено, з високим відсотком першоі подачі. Німкеня в кінцівці сету не особливо боролася, розуміючи що сет вже не врятуєш, тому краще поборотися вже в другому.
У другому сеті німкеня очікувано додала, а в Еліни розладналася перша подача. А коли за рахунку 3-2 на користь украінки вона трохи підвернула ліву ногу, то перевага перейшла до німкені, бо Світоліна візуально стала повільнішою. Німкеня навіть подавала на сет за рахунку 5-4, але Еліна взяла себе в руки і на класі довела матч до перемоги. Добре що так ( в двох сетах), хоч і з нервами.
Виходи до сітки в Елі сьогодні гру не псували, ну а після вкорочених м'ячів украінки вона програла фактично всі розиграші. Питається для чого тоді раз за разом вкорочувати Елі?
Тепер головне щоб травми не заважалі грі Еліни, попрацювати над своіми помилками і нові перемоги обов'язково прийдуть до нашоі зірки.
П.С. Зараз заруба в Остапенко-Джорджі, там реальні качелі
Соперница по четвертому кругу определяется сейчас в матче Остапенко-Джорджи. Там ситуация меняется очень быстро, и я не буду даже пытаться ничего предсказывать, чтобы не оконфузиться, как вчера с Плишковой.
Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?
Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?
Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?
Ну, тут двух мнений быть не может. Конечно, с Джорджи.
Якщо б Остапенко до існуючого рівня ще налагодила першу подачу і допускала менше невимушених помилок, то це взагалі був би прибалтійський "монстр" і гроза для суперниць.
Якщо б Остапенко до існуючого рівня ще налагодила першу подачу і допускала менше невимушених помилок, то це взагалі був би прибалтійський "монстр" і гроза для суперниць.
Тяжко придется Элине в четвертом круге, латышка будет очевидным фаворитом. Нужно будет играть остро, и использовать главный недостаток латышки - слабую вторую подачу - для атак с приема.
А вообще будет весело, если Остапенко выиграет второй подряд ТБШ. Полтора месяца назад такое в бреду бы не приснилось, а сейчас становится вполне вероятным.
Не думаю що латишка буде аж надто явним фаворитом, принаймі коеф на перемогу Еліни має бути меншим за 3, десь в районі 2,6 проти 1,6 на Остапенко.
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