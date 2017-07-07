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Уимблдон. Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд!

Украинка разобралась с немкой Виттхёфт в двух сетах

  • 07.07.2017 18:39
  • 3514 просмотров
  • 20 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира!

В матче третьего круга, который, кстати, Элина также играла впервые, харьковчанка одолела немку Карину Виттхёфт.

Первый сет прошел с полным преимуществом Свитолиной, которая начала матч с брейка, а затем ни на секунду не позволила усомниться в своем успехе – 6:1.

Во втором сете Элине пришлось поиграть с соперницей, но все же партия, как и матч за украинкой – 7:5.

Следующая соперница Свитолиной определится в поединке Елена Остапенко и Камилы Джорджи.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 07.07.2017 18:41
    +12
    Браво Елінка
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    dimaprog
      dimaprog, 07.07.2017 18:47
    +6
    Молодец. Но я бы не сказал, что проблем небыло. Особенно во втором сете при счете 4:5 не в пользу Элины и была подача Карины.
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.07.2017 18:49
    +2
    Умнюшечка ты наша! Теперь с наверное с Остапенко! Вот это заруба будет!
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    Mike
      Mike, 07.07.2017 18:49
    +3
    первый сет, отлично понятно, второй расслабилась , или Виттхефт прибавила, понравились удары ее форхенда с подкруткой вправо. Считаю что с валидолом, потому что не понятно что бы было в третьем сете, Элина была зла это видно, и как бы оно дальше пошло неизвестно. хорошо что брейканула назад и на гейм, сет энд матч. с победой!
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    Eurospring
      Eurospring, 07.07.2017 18:50
    +3
    "Без особых проблем" ?
    Насправді в 2-му сеті була серйозна заруба.
    Світоліна була в кроці від програшу сету при рахунку 4-5 в 2 сеті, а там третій сет напевно б уже залишився за німкенею - все-таки ахіл дає про себе знати і в першому сеті свіжа Еліна в другому перетворилася на свою "застарілу" версію.

    Перший сет взагалі шедевральний від Еліни. Отримав масу задоволення.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.07.2017 18:51
    +7
    Отличный матч! Получил искреннее удовольствие от игры. Элина, видимо, поняла, что для побед на траве нужно играть активно, и включила свою внутреннюю Квитову. Первый сет прошел вообще на одном дыхании даже при том, что невынужденные ошибки периодически случались. Но значительно больше было виннерсов и вынужденных ошибок Виттхефт. Немка играла слишком мягко, и Элина расстреливала ее просто на выбор.
    Во втором сете у Виттхефт не было выбора, кроме как принимать предложенную игру и самой действовать значительно мощнее. К середине сета, несмотря на оставшееся некоторое преимущество Элины, стало понятно, что зацепиться у немки шанс будет. Так и случилось при счете 4:2 в пользу Свитолиной, у которой произошел небольшой спад, а Виттхефт, наоборот, заиграла агрессивней и перестала ошибаться даже в сложных ситуациях. Но топ-теннисистка потому и находится в элите, что умеет собираться в нужные моменты. Элина не позволила сопернице подать на матч, а потом в красивой борьбе взяла еще два гейма. После матча было очевидно, насколько Свитолина довольна своей сегодняшней игрой. И у нее есть все основания так считать.
    Соперница по четвертому кругу определяется сейчас в матче Остапенко-Джорджи. Там ситуация меняется очень быстро, и я не буду даже пытаться ничего предсказывать, чтобы не оконфузиться, как вчера с Плишковой.
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    voone1983
      voone1983, 07.07.2017 18:52
    +3
    Молодець!!!! Я аж трохи захвилювався коли в 2му сеті Вітхефт зробила брейк і повела 5:4. Але Еліна молодець!!!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 18:59
    +6
    Елінка просто супер!

    Перший сет украінка виграла над упевнено, з високим відсотком першоі подачі. Німкеня в кінцівці сету не особливо боролася, розуміючи що сет вже не врятуєш, тому краще поборотися вже в другому.

    У другому сеті німкеня очікувано додала, а в Еліни розладналася перша подача. А коли за рахунку 3-2 на користь украінки вона трохи підвернула ліву ногу, то перевага перейшла до німкені, бо Світоліна візуально стала повільнішою. Німкеня навіть подавала на сет за рахунку 5-4, але Еліна взяла себе в руки і на класі довела матч до перемоги. Добре що так ( в двох сетах), хоч і з нервами.

    Виходи до сітки в Елі сьогодні гру не псували, ну а після вкорочених м'ячів украінки вона програла фактично всі розиграші. Питається для чого тоді раз за разом вкорочувати Елі?

    Тепер головне щоб травми не заважалі грі Еліни, попрацювати над своіми помилками і нові перемоги обов'язково прийдуть до нашоі зірки.
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    olya403
    online
      olya403, 07.07.2017 19:07
    +1
    Вітання Еліні! В другому сеті трошки змусила попереживати, але, як говорили англ. коментатори, Еліна - сильна особистість і боєць.
    П.С. Зараз заруба в Остапенко-Джорджі, там реальні качелі
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    Sergiy Ylinets
    online
      Sergiy Ylinets, 07.07.2017 19:10
    +1
    Еліна молодець мої вітання 3-тя перемога в 2-ох сетах.БРАВО!!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 19:15
    +1
    Українська латишка Остапенко виграла перший сет і тепер матч, який я особисто чекав і хотів побачити у 4-му колі (її протистояння з Еліною) став ще ближчим.
    Станислав Матусевич, 07.07.2017 18:51

    Соперница по четвертому кругу определяется сейчас в матче Остапенко-Джорджи. Там ситуация меняется очень быстро, и я не буду даже пытаться ничего предсказывать, чтобы не оконфузиться, как вчера с Плишковой.

    Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.07.2017 19:18
    +1
    vit-2, 07.07.2017 19:15

    Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?
    Ну, тут двух мнений быть не может. Конечно, с Джорджи.
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    Sergiy Ylinets
    online
      Sergiy Ylinets, 07.07.2017 19:31
    0
    Джорджи брейк зробила
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 19:31
    0
    Станислав Матусевич, 07.07.2017 19:18
    vit-2, 07.07.2017 19:15
    Станіслав, як Ви вважаєте з ким із суперниць Еліні в принципі буде полегше зіграти в 1/8?

    Ну, тут двух мнений быть не может. Конечно, с Джорджи.

    Якщо б Остапенко до існуючого рівня ще налагодила першу подачу і допускала менше невимушених помилок, то це взагалі був би прибалтійський "монстр" і гроза для суперниць.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.07.2017 19:35
    0
    vit-2, 07.07.2017 19:31

    Якщо б Остапенко до існуючого рівня ще налагодила першу подачу і допускала менше невимушених помилок, то це взагалі був би прибалтійський "монстр" і гроза для суперниць.
    Намного меньше невынужденных она делать не сможет. Слишком агрессивный стиль игры. Чуть четче и менее эмоционально с возрастом, конечно, она станет. А проблемы у нее, на мой взгляд, скорее со второй подачей, которая у нее даже слабее Элининой.
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 19:47
    0
    Щось Джорджі зовсім розвалилась: із 5-2 по геймах Остапенко виграла 4 підряд геймі і зараз подає на матч.
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    olya403
    online
      olya403, 07.07.2017 19:50
    0
    Все, Остап виграла
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    Yury Timoshenko
    online
      Yury Timoshenko, 07.07.2017 19:56
    0
    молодец с победой!но когда начинаешь проигрывать начинаешь суетиться, учись контролировать темп игры,не спеши настраивайся на каждую подачу.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.07.2017 19:58
    +1
    Мда. Все-таки Остапенко. Это при том, что в середине обоих сетов Джорджи вела с брейком, а во втором сете даже 5:2. Первый двухсетовый матч для Остапенко из последних девяти одиночек в Туре. Предыдущие 8 были трехсетовыми, 7 из них она выиграла.
    Тяжко придется Элине в четвертом круге, латышка будет очевидным фаворитом. Нужно будет играть остро, и использовать главный недостаток латышки - слабую вторую подачу - для атак с приема.
    А вообще будет весело, если Остапенко выиграет второй подряд ТБШ. Полтора месяца назад такое в бреду бы не приснилось, а сейчас становится вполне вероятным.
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    vit-2
    online
      vit-2, 07.07.2017 20:07
    0
    Джорджі банально не вистачило класу щоб виграти вирішальні м'ячі проти сильнішого опонента. Банально та ж проблема, що і в Вітхофт у кінцівці другого сету.

    Не думаю що латишка буде аж надто явним фаворитом, принаймі коеф на перемогу Еліни має бути меншим за 3, десь в районі 2,6 проти 1,6 на Остапенко.
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