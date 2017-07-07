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Уимблдон. Нисикори вылетает в третьем круге

Девятая ракетка турнира выбыл из борьбы

  • 07.07.2017 18:15
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Getty Images
© Getty Images

Уимблдон теряет девятую ракетку турнира в мужской сетке соревнований.

В третьем круге турнира вылетел японец Кеи Нисикори, проигравший испанцу Батиста-Агуту.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) – Кеи Нисикори (Япония, 9) – 6:4, 7:6 (3), 3:6, 6:3.

Напомним, что именно Нисикори выбил во втором круге украинца Сергея Стаховского.

Источник — Sport.ua

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