Уимблдон. Нисикори вылетает в третьем круге

Уимблдон теряет девятую ракетку турнира в мужской сетке соревнований.
В третьем круге турнира вылетел японец Кеи Нисикори, проигравший испанцу Батиста-Агуту.
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) – Кеи Нисикори (Япония, 9) – 6:4, 7:6 (3), 3:6, 6:3.
Напомним, что именно Нисикори выбил во втором круге украинца Сергея Стаховского.
Источник — Sport.ua
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