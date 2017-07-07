Уимблдон. Савчук и Киченок проигрывают во втором круге

Никуда уже никого не опустят и не подымут - в том списке все потенциальные враги)) Я думаю Милан ...

Олимпик в групповой турнир выйдет, верю, Гельзин забьет!!!

Понятно-спасибо--УЕФА в отставку--не терпится им--междупервыми и вторыми матчами--кстати-что это ...