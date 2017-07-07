Уимблдон. Савчук и Киченок проигрывают во втором круге

Украинские парницы Надежда Киченок и Ольга Савчук проиграли свой матч второго раунда Уимблдона.
Украинки уступили дуэту Мертенс/Шуурс 4:6, 4:6.
Источник — Sport.ua
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Украинские парницы Надежда Киченок и Ольга Савчук проиграли свой матч второго раунда Уимблдона.
Украинки уступили дуэту Мертенс/Шуурс 4:6, 4:6.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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