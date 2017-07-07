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Уимблдон. День 5. Свитолина в третьем раунде, матчи в миксте и парах

Sport.ua представляет матчи очередного игрового дня на Уимблдоне

  • 07.07.2017 12:30
  • 1102 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Уимблдон продолжается, сегодня на повестке пятый день соревнований и четыре матча с участием украинцев.

Естественно, особняком стоят матчи одиночного разряда. Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч третьего круга против Карины Виттхёфт.

22-летняя немка неплохо выступает на траве, а в прошлом году дошла до третьего тура Уимблдона. Виттхёфт занимает 65-е место в одиночном рейтинге WTA.

На текущем турнире соперница Элины уже выбила сеяную теннисистку – в первом круге пострадала Марьяна Лючич-Барони (26). Во втором круге Виттхёфт обыграла белоруску Арину Сабаленку. Обе встречи были тяжелыми, трехсетовыми поединками.

Элина же во втором круге провела довольно простой матч против Франчески Скьявоне.

Соперницы встречаются на корте впервые, на кону – участие во второй неделе Уимблдона.

Поединок запланирован на корте №3 вторым запуском после матча Нишикори – Батиста-Агут. Начало мужского поединка в 13:30, женский начнется около 16:00.

Также сегодня состоится матч второго раунда в парном разряде. На 7-м корте первым запуском (в 13:30) начнется матч Н. Киченок/Савчук против Мертенс/Шуурс.

Ольга Савчук после парного матча проведет еще и поединок в миксте в паре с Артемом Ситаком против американской команды Монро/Мухамад. Третий запуск на корте 11.

Команда Л. Киченок/Павич встретится с парой Даниэль/Юрак. Четвертый запуск на корте №16.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 07.07.2017 12:57
    +5
    Вітхофт реально зробила мега-камбек у вирішальному третьому сеті матчу 2-го кола на Вімблдоні: за рахунку 0-5 по геймах, у 6-му геймі на своій подачі після 30-0 німкеня програла підряд 3 м'ячі, тобто матчбол у суперниці; ну які тут шанси зламати гру на свою користь?
    Цей можна сказати подвиг Вітхофт дійсно заслуговує на повагу, тому Еліні треба буде докласти багато зусиль і бути насторожі з суперницею щоб пройти далі по сітці.

    Побажання успішних виступів усім нашим дівчатам .
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