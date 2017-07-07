Уимблдон. День 5. Свитолина в третьем раунде, матчи в миксте и парах

Уимблдон продолжается, сегодня на повестке пятый день соревнований и четыре матча с участием украинцев.

Естественно, особняком стоят матчи одиночного разряда. Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч третьего круга против Карины Виттхёфт.

22-летняя немка неплохо выступает на траве, а в прошлом году дошла до третьего тура Уимблдона. Виттхёфт занимает 65-е место в одиночном рейтинге WTA.

На текущем турнире соперница Элины уже выбила сеяную теннисистку – в первом круге пострадала Марьяна Лючич-Барони (26). Во втором круге Виттхёфт обыграла белоруску Арину Сабаленку. Обе встречи были тяжелыми, трехсетовыми поединками.

Элина же во втором круге провела довольно простой матч против Франчески Скьявоне.

Соперницы встречаются на корте впервые, на кону – участие во второй неделе Уимблдона.

Поединок запланирован на корте №3 вторым запуском после матча Нишикори – Батиста-Агут. Начало мужского поединка в 13:30, женский начнется около 16:00.

Также сегодня состоится матч второго раунда в парном разряде. На 7-м корте первым запуском (в 13:30) начнется матч Н. Киченок/Савчук против Мертенс/Шуурс.

Ольга Савчук после парного матча проведет еще и поединок в миксте в паре с Артемом Ситаком против американской команды Монро/Мухамад. Третий запуск на корте 11.

Команда Л. Киченок/Павич встретится с парой Даниэль/Юрак. Четвертый запуск на корте №16.