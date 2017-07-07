Ольга САВЧУК: «После тайбрейка казалось, что все пропало»

Комментарии украинки Ольги Савчук после успешного старта в парной сетке Уимблдона вместе с Надеждой Киченок.

«Первая половина матча вообще не предвещала никаких проблем, мы играли по схеме, все было нормально. Пока не случился счет 4-2, 30-0 на нашей подаче во втором сете, когда мы проиграли гейм. Все резко поменялось и пошло как на качелях: мы играли менее уверенно, а у соперниц, наоборот, прибавилось уверенности, их будто отпустило.

Потом во втором сете мы проигрывали на тайбрейке 1-6, все равно сумели дойти до матчбола, который упустили. Из-за этого было ощущение опустошения. После такого напряженного тайбрейка, казалось, что все пропало, что такие матчи обычно проигрываются и нет возврата назад. Поэтому и третий сет так начали - с 0-3. По ходу игры не было чувства, что для нас это дебют, что мы новая пара, все-таки на Кубка Федерации мы с Надей уже выступали в дуэте.

Следующие соперницы (Элис Мертенс и Деми Схюрс)? Я видела их результат, но ничего не могу сказать по игре, не знаю ни одну, ни вторую. Но их знает Надя, также мы еще вокруг поспрашиваем о их игре и тогда определимся с планом на матч», – сказала Савчук.

Поединок Савчук / Киченок - Мертенс / Схюрс пройдет сегодня первым запуском на корте №7 (начало матча в 13:30 по Киеву).