Леся ЦУРЕНКО: «Второй сет для меня стал хорошим уроком»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдонского чемпионата и рассказала своей победе во втором матче на турнире

«Первый сет я провела очень собранно, никуда не спешила и четко выполняла игровой план. Голубич, как и ожидалось, играла очень мягко, подачу мою не пробивала, поэтому я ее срезала и не форсировала события. А вот во втором сете я стала играть мощнее, старалась забить и, можно сказать, напоролась на собственную скорость, наошибалась, подарила ей уверенность на третий сет и пришлось в решающей партии заново ее перебарывать.

Этот второй сет для меня стал хорошим уроком, но в целом я чувствовала, что игра под моим контролем, и даже несмотря на то, что она чуть лучше заиграла в третьем сете, мне удалось немного прибавить и завершить матч победой. Конечно было немного нервно играть, меня поджало в середине решающего сета, но я смогла где-то зацепиться, где-то покричать, чтобы, во-первых, показать сопернице, что я здесь в игре и не сдаюсь, и собираюсь ее обыграть, а во-вторых, завести себя и придать положительных эмоций.

Почему быстро ушла с корта после игры? Знаете, если честно, я была не очень довольна сегодня качеством своей игры и не чувствовала себя каким-то триумфатором, поэтому хотелось побыстрее уйти с корта. Есть над чем подумать и что подработать перед следующим матчем.

Что касается Рыбариковой, то я очень даже ожидала увидеть ее своей соперницей. Я знала, что она выиграла два 100-тысячника на траве, мы с ней здесь потренировались, и я ощутила, что она очень уверенно себя чувствует на этом покрытии, поэтому предполагала, что она вполне может обыграть Каролину. Она очень мощно подает, не любит разыгрывать мяч сзади и старается сразу бежать к сетке. Завтра немного потренируюсь и будем строить игровой план на матч с ней», – отметила Цуренко.

Свой матч третьего круга против словачки Магдалены Рыбариковой Леся Цуренко проведет завтра.