Бетани Маттек-Сэндс получила травму в третьем сете матча с румынкой Сораной Кирстей. Американка вышла вперед к сетке и подвернула ногу, травмировав колено. Девушка испытала сильный болевой шок и начала звать на помощь, лежа на траве.
Врачи провели около 20 минут с Маттек-Сэндс на корте, дали ей кислород и сделали инъекцию, при этом теннисистка продолжала кричать от боли. Бетани была доставлена в местный госпиталь.
Завтра Маттек-Сэндс в дуэте с Луциец Шафаржовой должна была играть парную встречу с украинской парой Людмила Киченок / Леся Цуренко.
Теперь украинкам следует готовиться к третьему кругу, в котором они могут сыграть с парой Катерина Бондаренко / Александра Крунич.
Источник — Евроспорт
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