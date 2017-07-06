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Уимблдон. Маттек-Сэндс получила жуткую травму колена

Американка досрочно выбыла из турнира

  • 06.07.2017 22:04
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Getty Images
© Getty Images

Бетани Маттек-Сэндс получила травму в третьем сете матча с румынкой Сораной Кирстей. Американка вышла вперед к сетке и подвернула ногу, травмировав колено. Девушка испытала сильный болевой шок и начала звать на помощь, лежа на траве.

Врачи провели около 20 минут с Маттек-Сэндс на корте, дали ей кислород и сделали инъекцию, при этом теннисистка продолжала кричать от боли. Бетани была доставлена в местный госпиталь.

Завтра Маттек-Сэндс в дуэте с Луциец Шафаржовой должна была играть парную встречу с украинской парой Людмила Киченок / Леся Цуренко.

Теперь украинкам следует готовиться к третьему кругу, в котором они могут сыграть с парой Катерина Бондаренко / Александра Крунич.

Источник — Евроспорт

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