Бетани Маттек-Сэндс получила травму в третьем сете матча с румынкой Сораной Кирстей. Американка вышла вперед к сетке и подвернула ногу, травмировав колено. Девушка испытала сильный болевой шок и начала звать на помощь, лежа на траве.

Врачи провели около 20 минут с Маттек-Сэндс на корте, дали ей кислород и сделали инъекцию, при этом теннисистка продолжала кричать от боли. Бетани была доставлена в местный госпиталь.

Страшная травма Маттек-Сандс. Слабонервным не смотреть 🔞 #injury #tennis #wimbledon #matteksands Публикация от Eurosport Russia (@eurosport.ru) Июл 6 2017 в 10:15 PDT

Завтра Маттек-Сэндс в дуэте с Луциец Шафаржовой должна была играть парную встречу с украинской парой Людмила Киченок / Леся Цуренко.

Теперь украинкам следует готовиться к третьему кругу, в котором они могут сыграть с парой Катерина Бондаренко / Александра Крунич.